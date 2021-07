La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sobre el denominado Auditorio de La Palma, que obliga a la institución palmera a abonar 400.000 euros por el supuesto encargo verbal de un modificado del proyecto, fue protagonista del pleno insular en el que gobierno y oposición se enzarzaron en el debate de la gestión del asunto, y por el que la portavoz de Coalición Canaria (CC), Nieves Lady Barreto, acusó a populares y socialistas de proceder con «rabia e inquina política».

En el apartado de ruegos y preguntas, Nieves Lady Barreto, recordó que, aunque respeta el veredicto del tribunal, en la sentencia definitiva «no se tuvo en cuenta la documentación que demostraba que no se había producido dicho encargo por no haberse aportado en el momento procedimental oportuno», aludiendo además a que no se convocó para declarar en el proceso a trabajadores del Cabildo que afirmaban que «nunca se encargó al arquitecto esa ampliación del proyecto».

Se quiso referir también la consejera de CC a que la nota de prensa remitida por el grupo de Gobierno del PP y el PSOE «utiliza el nombre de la institución para arremeter, por un lado, contra dos expresidentes, uno de forma explícita, José Luis Perestelo, y otro implícitamente, Anselmo Pestana, al ser presidente en el pasado mandato cuando se recurrió el procedimiento» y, por otro lado, «para arremeter contra un partido político, Coalición Canaria».

«Y todo ello», añadió Barreto, «contando solo media verdad», refiriéndose a que la comunicación realizada desde el gobierno insular anunciando la sentencia definitiva del caso, «insinúa y da a entender lo que no es», aludiendo a «actuaciones turbias» en una nota de prensa que calificó «llena de mala fe», añadió.

Nieves Lady Barreto señaló también a algunos consejeros actuales del Cabildo de La Palma, de quienes dijo que fueron parte del recurso presentado en el pasado mandato, que «conocen los hechos y, por tanto, los motivos fundados por los que siendo Anselmo Pestana presidente y José Luis Perestelo vicepresidente, se tomó la decisión de recurrir».

La nacionalista hizo hincapié en que además se había utilizado a la institución contra un partido político, «dando a entender e insinuando formas incorrectas de proceder», añadió, y «buscando desprestigiar a un expresidente que actualmente no ostenta ningún cargo político», por lo que dijo que «no cuenta con los mismos recursos mediáticos que ustedes para defender su labor al frente de esta corporación».

Por eso, considera Nieves Lady Barreto que esa nota de prensa «no debió salir desde la Institución», sino de los partidos políticos, lamentando que el uso de los medios del Cabildo para «atacar» políticamente a una parte de la corporación, como es la oposición, «es inaudito y denota rabia e inquina política», además de «denigrar» a la institución.

El presidente Mariano Hernández Zapata respondió a la consejera nacionalista lamentando que precisamente en esta jornada ha tenido que firmar el decreto de pago de esa sentencia «utilizando fondos propios del Cabildo de La Palma», dijo, «para pagar una sentencia que entendemos nunca tuvo que llegar a esta Institución».

Además, señaló que la causante de esa sentencia no es otra que «una forma de gestión de quien establece la sentencia que hizo ese encargo», refiriéndose a José Luis Perestelo, lo que dijo que no es «ninguna mentira ni ninguna media verdad».

Por otra parte, el pleno del Cabildo acordó designar la Pista Forestal General, que transcurre entre los términos municipales de El Paso y Fuencaliente de La Palma, con el nombre de Fran Santana, en memoria del agente de Medio Ambiente que falleció en las labores de extinción del incendio forestal de 2016.

Una iniciativa propuesta por la consejera de Seguridad y Emergencias y Cambio Climático, Nieves Rosa Arroyo, que ha encontrado el respaldo unánime del pleno del Cabildo y el consentimiento de la familia de Francisco Santana. Previamente, este acuerdo también fue respaldado por los ayuntamientos de El Paso y Fuencaliente.

La consejera destacó la profesionalidad y la defensa del patrimonio natural de la isla de La Palma realizado a lo largo de la vida profesional por Fran Santana, de quien destacó que ha desempeñando una labor intachable y caracterizada por tratar todos los asuntos de su competencia con la mayor rigurosidad para la defensa de la naturaleza.

De ahí que el pleno de la Corporación haya estimado esta propuesta para renombrar el citado camino como «Pista Forestal General Fran Santana» el próximo 4 de agosto, fecha en la que se cumple el quinto aniversario de su fallecimiento.

Jerónimo Saavedra, Hijo Adoptivo

La Junta de Portavoces del Cabildo de La Palma aprobó que se inicie el expediente para nombrar Hijo Adoptivo a Jerónimo Saavedra Acevedo, uno de los políticos canarios más destacados por ser el primer presidente de la Comunidad Autónoma y que abogó por que la Diputación del Común tuviese su sede y corazón en la isla. Para iniciar el trámite de este reconocimiento se ha tenido en cuenta su larga vinculación con La Palma, ya que Saavedra Acevedo «es un gran conocedor y admirador del pasado reivindicativo de nuestra isla», señala la Institución palmera, que añade que ese fue el motivo por el que propuso a Santa Cruz de La Palma como sede de la Diputación del Común, en reconocimiento a su papel como primera ciudad de España, cuando se debatía la figura del defensor del pueblo en el nivel autonómico.Jerónimo Saavedra Acevedo fue presidente del Gobierno de Canarias de 1983 a 1987 y de 1991 a 1993. Además, desempeñó los cargos estatales de ministro de Administraciones Públicas y ministro de Educación y Ciencia durante la última legislatura de Felipe González Márquez como presidente del gobierno. Llegó a ser senador y fue nombrado diputado del Común por el Parlamento de Canarias.En la propuesta llevada a Pleno se destacaron sus raíces y vínculos con la Isla Bonita y su importante papel en la defensa la normalización de la homosexualidad, siendo el primer político español que confesó abiertamente su condición en el año 2000 y, por tanto, el primer gay en las Cortes Generales y en la alcaldía de una capital de provincia, Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal, de la que es, por decisión unánime del consistorio, Hijo Predilecto.| R.P.