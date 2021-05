¿Ha conseguido un récord de inversiones?

Es un récord respecto a la legislatura pasada entera. Yo creo que ejecutar 129 millones de euros en año de pandemia es una buena noticia, porque quiere decir que todos los consejeros han visto la preocupación que hay porque el dinero está en la calle y estemos atendiendo a las personas, que es nuestra principal prioridad.

¿El Plan Cabildo 21 es la continuidad del Volver?

Absolutamente. Estamos trabajando en tener las ejecuciones del Plan Volver, que han sido altísimas, y cuando las tengamos las comentaremos también para que vean que hacemos un seguimiento de nuestros planes. El Plan Cabildo 21 tiene que ver en exclusividad con el remanente de Tesorería, casi 29 millones de euros, pero queremos que se mantengan las prioridades que tiene este gobierno, que son las personas y la relación que creo que tenemos buena con todas y cada una de las administraciones de la Isla, a las cuales también irán importantes cuantías económicas. Y por supuesto ayudas económicas a empresas donde habrá tres millones de euros en la nueva línea de subvenciones para ayudar Covid, que creo tan bien funcionaron el año pasado dentro de ese Plan Volver.

¿Cómo se van a repartir esos fondos?

Hay importante apuesta en infraestructuras con casi trece millones de euros, donde para carreteras se van nueve millones. También el Plan de Cooperación, asumiendo un compromiso con los ayuntamientos que estamos cumpliendo ahora, recuperando más de tres millones de euros y que permite mantener la buena sintonía. Y por supuesto, también para acción social y el mantenimiento de la residencia de La Dehesa y el Hospital de Dolores, que llevan partidas importantes.

Pero le critican que no dedica nada a la promoción turística

Evidentemente para nosotros la mayor promoción turística que tenemos en este plan es ejecutar el proyecto de la Fuente Santa, que a otros le encantaría poder decir esto. Yo creo que estamos demostrando lo que dijimos, que somos un gobierno valiente, que hemos tomado la decisión de tirar adelante para tener cuanto antes esta Fuente Santa, y la mayor y mejor inversión turística que puede tener la Isla es cuanto antes tenerla. También, que no nos olvidemos, esperamos que antes acabe el año podamos estar hablando de otra inversión que en el año 2014 un gobierno también del Partido Socialista y del Partido Popular fue valiente, casi en los mismos términos que la actual Fuente Santa, y tiro para adelante con el centro de visitantes del Roque de Los Muchachos que nos permitirá contar con él antes de que finalice el año.

¿Pero ese Plan Cabildo 21 es humo?

Humo cero cuando hay un gobierno que ejecuta del presupuesto 2020 un total de 129 millones de euros. Nosotros lo único que ponemos sobre la mesa es nuestro trabajo. Eso no es humo, eso es que está ahí y es verificable, y ejecutamos casi la totalidad del Plan Volver y haremos lo mismo con el Plan Cabildo 21. Nosotros seguiremos tendiendo la mano a trabajar juntos, aunque parece que a la oposición no le ha gustado esta propuesta, a pesar que ha votado a favor en el Pleno. En la oposición se dicen unas cosas, pero cuando se está en el gobierno hay que tomar decisiones.

¿Cómo le ha ido a la Isla en Fitur?

Ha sido una feria extraña, diferente, pero todos los presidentes de cabildos coincidimos en que era absolutamente necesario hacerla para demostrar que Canarias en un territorio seguro, y La Palma, por supuesto, demostrándolo con muy buenos datos durante todo este tiempo de pandemia, y que debe ser el estímulo para que abramos y ser elegidos por los turistas.

¿El certificado digital verde es una buena noticia?

La noticia más importante, pero tenemos que tener claro que es de cara a la próxima temporada de invierno, por tanto, debemos seguir siendo responsable. Y digo para la temporada de invierno porque para los países centroeuropeos su temporada alta es nuestro invierno. Ahora tenemos la prioridad de la temporada de verano que esperamos recuperar ese turismo nacional. Y creo que la principal noticia es que se recupera a esa conectividad con Bilbao que es muy importante.

Apostó por la Fecai dándole peso.

Pues la verdad que hemos tenido esa suerte y sobre todo porque todos los cabildos insulares vamos a una, queremos dar muestras de lo bueno que es la Fecai para los diferentes asuntos de interés, que tenemos que estar y tener más presencia en la toma de decisiones del Gobierno de Canarias, y creo que ha sido un mandato importante donde ha existido esa visibilidad y donde nos han reconocido el trabajo también.

Costas sigue poniendo trabas a la Fuente Santa. ¿Qué camino cree que hay que seguir?

El que hemos decidido, que es tirar adelante. El informe de Costas no es vinculante, por tanto, nosotros con los informes favorables que tenemos del resto de administraciones, creemos que estamos absolutamente legitimados para contratar el proyecto y por eso hemos incluido las cantidades en remanente y lo vamos a contratar este año. Fuente Santa es la infraestructura clave en estos momentos para la isla de La Palma, que nos va a dar un plus de calidad y en eso estamos de acuerdo. Todos los partidos políticos estamos de acuerdo y también, por supuesto, el Ayuntamiento de Fuencaliente. Creo que al final la clave es que vayamos todos juntos de la mano, que tengamos claro lo que queremos, y al final va a ser una demanda absolutamente de toda la sociedad palmera.

¿Van ustedes a restringir el uso de las cumbres para el astroturismo?

Entiendo que es algo que se ha ido un poco de madre, porque tienen poco o nada que ver. Ahora mismo existe una Ley del Cielo que tenemos que cumplir y ese convenio va en esa línea de cumplir la ley establecida. Es una ley que nos hemos dado todos los palmeros y que oye, nos gustará más o menos, pero que estamos cumpliendo y que gracias a eso tenemos lo que tenemos en el Roque de Los Muchachos, y de lo que nos sentimos muy orgullosos.

¿Pero va a cambiar algo?

Yo entiendo que no cambia nada. Lo que no va a permitir es hacer un concierto con iluminación y sonido en la noche en el Roque de Los Muchachos y no se va a permitir hacer asuntos que a día de hoy no se pueden hacer. Las empresas de astroturismo pueden estar tranquilas.