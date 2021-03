La Dirección General de Costas ha remitido un nuevo dictamen referente al proyecto de balneario de la Fuente Santa, en el municipio palmero de Fuencaliente, en el que se muestra contrario a su ubicación al entender que se construiría en territorio de servidumbre de protección.

Esta resolución supone una nueva piedra en el camino del Cabildo de La Palma y del ayuntamiento de la localidad del sur de la Isla para desarrollar este proyecto en el que se tienen grandes expectativas como generador de empleo y desarrollo turístico.

Se trata de otro revés a la aprobación de un proyecto que comenzó su andadura cuando en el año 2005 fue localizado el lugar de emanación de las aguas termales por un equipo dirigido por el ingeniero Carlos Soler, y que dio la oportunidad a desarrollar distintos planes y concursos de ideas, no exentos de controversia, hasta llegar al documento definitivo que ahora vuelve a sufrir un varapalo.

En el informe desfavorable de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre se hace referencia a su ubicación dentro del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, y reitera la posición contraria de Costas sobre la construcción del balneario al entender que “el uso propuesto de sistema general termo-lúdico, en los terrenos afectados por la servidumbre de protección, incumple el apartado 2 del artículo 25 de la Ley de Costas”.

Para evitar esa negativa, el Cabildo revisó las normas de conservación del espacio, ratificado posteriormente por el Ayuntamiento de Fuencaliente, lo que no evitó que también Costas emitiera en junio de 2019 y julio de 2020 sendos informes desfavorables que ratifica en su última resolución al entender que “no quedó debidamente justificado el cumplimiento de lo regulado por la norma de Costas en la zona de servidumbre de protección”. Ahora, este nuevo informe reitera esa posición, subrayando además que el mismo resulta “preceptivo y vinculante” y recordando que “en el caso de que la Comunidad Autónoma, a quien corresponde la autorización final, decida informar favorablemente, la Administración del Estado ejercerá acciones oportunas para velar por el cumplimiento de la normativa de Costas en defensa del dominio público marítimo-terrestre”, señala el documento.

Así, la Dirección General considera que “existe la posibilidad de localizar el balneario fuera de la servidumbre de protección, es decir, a 100 metros de la localización propuesta, sin que en ningún caso suponga un menoscabo de la naturaleza de las aguas canalizadas”.

Por su parte, el Cabildo de La Palma ha respondido al informe de Costas confirmando su intención de “continuar trabajando” en el procedimiento administrativo para la aprobación definitiva del balneario. Así lo confirmó el consejero de Ordenación del Territorio, Gonzalo Pascual, quien destacó que “estamos trabajando desde la unidad, el consenso y el diálogo con todas las instituciones para sacar adelante este proyecto”, a través de la modificación de las normas de conservación del espacio protegido Volcanes de Teneguía, reiterando “el interés general que representa para la población insular” este proyecto.

El consejero recordó que el Cabildo lleva cuatro años trabajando en este expediente, que cuenta además con “informes favorables de todas las administraciones, previo a la aprobación definitiva, incluido de Costas de la Comunidad Autónoma”.

Gonzalo Pascual recuerda que el Cabildo, desde el máximo compromiso por el desarrollo del balneario en la Fuente Santa, ha ido adaptando el proyecto a las exigencias que se han planteado desde las distintas administraciones, como lo relativo a la modificación de los aparcamientos o la supresión del pequeño uso alojativo que se contempló inicialmente.

Entienden también desde el Cabildo de La Palma que el informe es vinculante para la zona de dominio público y no en servidumbre, donde está previsto el balneario, por lo que consideran que “el informe de Costas no se ajusta a la realidad”, y destacando además que el desplazamiento de la infraestructura a 100 metros provocaría que el agua perdiera sus cualidades mineromedicinales y no dispondría de la misma calidad.