CC califica de "inmoralidad" el coste del grupo de gobierno en Los Llanos

El grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane califica de "inmoralidad" las retribuciones netas a cinco concejales del grupo de gobierno popular en el Consistorio, que ascienden a 1.600 euros por media jornada de trabajo.

El portavoz de los nacionalistas, Francisco Montes de Oca, denuncia que "la señora alcaldesa convocó un pleno ayer, lunes, a las 8:30 horas, sin la difusión del mismo a través de internet, con la clara intención de ocultar, o bien para que pase lo más desapercibido posible, el único punto del orden del día, que fue la asignación de sueldo a un nuevo concejal del grupo de gobierno".

Desde CC exponen que "en cifras globales" el grupo de gobierno cuenta, tras la última sustitución de un concejal, "entre cargos públicos y asesores designados a dedo", con 17 personas que representan un gasto anual de 752.000 euros, "un 113% más de lo costaba hace algo más de un año".

En este sentido, lamenta el portavoz nacionalista que en el actual momento, en el que "por los efectos de la crisis sanitaria el desempleo no para de crecer y las administraciones prometen ayudas que no llegan a las empresas", el grupo de gobierno "se desmarca de esta realidad y se zambulle en su burbuja particular".



Al margen de la ciudadanía

Con la toma de este tipo de decisiones, los nacionalistas consideran que "queda meridianamente claro que el grupo de gobierno está al margen de la crisis y también lo está de los problemas que tiene que afrontar la ciudadanía", convirtiéndose, en consecuencia, en un "conjunto de privilegiados que rechazan cualquier lectura de la realidad", concluye.