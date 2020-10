La alcaldesa de Los Llanos pide unidad y la oposición la acusa de falta de gestión

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane celebró su anual debate de la municipalidad, marcado por un último curso de lucha contra la crisis social y económica generada por la pandemia, y en el que la alcaldesa Noelia García Leal (PP) solicitó la unidad de las fuerzas políticas "como la mejor garantía para afrontar la crisis". Mientras tanto, los representantes de la oposición aprovecharon sus intervenciones para acusar al grupo de gobierno de falta de gestión y de "vivir en un municipio paralelo".

La alcaldesa explicó las principales acciones de un año en el que "con la llegada de la crisis sanitaria las prioridades cambiaron", dijo. Explicó cómo a través de diferentes modificaciones presupuestarias se dio de baja a partidas que no se estimaron prioritarias para la situación social, para priorizar "atender a las familias, a los mayores, a las personas que estaban atravesando momentos complicados, con dificultades económicas y sobre todo en brindar la máxima garantía a los aridanenses".

La regidora municipal destacó que una vez que finalizó el estado de alarma se creó una partida presupuestaria de 700.000 euros para ayudar a los empresarios y comerciantes con trabajadores en ERTE afectados por la Covid-19, y explicó que "estamos centrados en poner dinero en la calle", para lo que "se va a insistir en que los proveedores reciban el dinero por los servicios o suministros prestados lo antes posible".



Ausencia de superávit

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Felipe Ramos, puso de relieve "la falta de gestión y de reivindicación ante el Cabildo" del gobierno municipal. Puso ejemplos de supuesta mala gestión de los populares al frente del gobierno local, como la ausencia de superávit en 2019 "por un uso electoralista del Presupuesto", la no aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, la inexistencia de Plan General de Ordenación "tras cinco años de haber sido anulado el anterior", la no cesión de suelo para la construcción de vivienda pública o la no regularización de las concesiones administrativas.

Ramos, que cuantificó la realidad social del municipio en 2.319 personas desempleadas, 1.177 en ERTE, señaló que "tras siete meses después del inicio de la pandemia el grupo de Gobierno no ha tomado ni una sola medida concreta y específica, desde el punto social o económico para mejorar la situación de los vecinos y vecinas del municipio".

El representante de los socialistas, Robert Nazco, destacó "ante la peor crisis vivida en democracia", la necesidad "de poner los pies en el suelo", ya que "el gobierno de Los Llanos está instalado en una especie de municipio paralelo y virtual alejado de la realidad". Nazco denunció que el gobierno municipal "tiene más presencia en internet, en las redes sociales, que en las calles de nuestro municipio", desarrollando "más la de un gobierno virtual que gobierno real", dijo.

El socialista también criticó las políticas en materia de viviendas públicas, "en un municipio con más de 300 solicitudes", dijo, y "la situación de parálisis en la que se encuentra el Plan General de Ordenación de Los Llanos".



La redacción del Plan General

Por último, el portavoz de CC, Francisco Montes de Oca señaló que "no podemos achacar a la pandemia todos los males de nuestra economía", considerando que el PP no puede esconder tras la crisis sanitaria "su falta de gestión desde que accedieran al gobierno municipal en el año 2011".

Puso de relieve que "el hecho más lamentable" es la anulación de la contratación de la redacción del Plan General por "una negligencia o dejadez del grupo de gobierno", al tiemo que destacaba el gasto "sobredimensionado" que supone mantener el grupo de gobierno del PP, que creció en este año respecto al anterior en un 113%, alcanzando entre retribuciones y seguridad social la cuantía de 752.000 euros anuales a partir del año 2020.

Igualmente, reivindicó la parálisis del desarrollo urbanístico y de la materialización de proyectos, "a pesar de que la alcaldesa anunció cuando accedió a la Alcaldía en 2011 que se encargaría de concluir los proyectos iniciados por Coalición Canaria y que, a día de hoy, siguen inacabados, como son el caso del Centro Deportivo y Acuático de El Jable o el Parque Cultural Islas Canarias".