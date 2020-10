El PSOE de la capital palmera cierra la puerta a un acuerdo con el PP

El PSOE palmero, principal partido en la oposición y fuerza más votada en las pasadas elecciones locales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, niega su participación en la que consideran "decisión unilateral" del PP capitalino de cesar de sus cargos de responsabilidad a los concejales de CC en el grupo de gobierno municipal, cerrando también la puerta a la posibilidad de alcanzar acuerdos de gobernabilidad y dotar de una mayoría al consistorio.

A través de su secretario general insular, Anselmo Pestana, y el secretario de la agrupación local, el diputado Manuel Abrante, rechazan tajantemente la posible entrada del grupo socialista en el Gobierno de la capital palmera con el PP, "sobre lo que no existe ningún tipo de acuerdo". Igualmente, Pestana y Abrante lamentan que el PP "haya generado inestabilidad en la institución capitalina" y señalan que el PSOE "no será cómplice de esta actuación irresponsable".

En este sentido, advierten de que "el PSOE ni comparte ni va a entrar en el juego del alcalde de Santa Cruz de La Palma, desestabilizando la Corporación, convirtiendo el Gobierno municipal en un juego de sillas que los socialistas, por responsabilidad con la sociedad, no compartimos".

Con esa postura hecha pública por los mandatarios socialistas es más difícil entender la decisión del alcalde Juan José Cabrera Guelmes (PP) de cesar a los miembros de uno de sus socios de gobierno, ya que el Partido Popular cuenta con cinco concejales en la capital insular, a los que sorpresivamente, y sin acuerdo previo, se unieron los cuatro ediles nacionalistas en la sesión de toma de posesión de la corporación. A partir de ahí se conformó el grupo de gobierno al que posteriormente, hace unos meses, se unió el concejal de Ciudadanos, dejando en la oposición a la única representante de Nueva Canarias y a los seis del PSOE.

Se abre la puerta a hora a muchas posibilidades de gobernabilidad, entre las que se contempla un gobierno en solitario del PP, apoyado por el concejal de Ciudadanos; que el PSOE se desdiga y termine alcanzando acuerdos y ocupando las concejalías vacantes que dejó CC, o incluso, aunque la más alejada de la actual situación de pactos que vive la Isla, la unión de fuerzas entre los socialistas y nacionalistas.



Negociaciones con el PSOE

El alcalde cesó a los cuatro concejales de CC con los que conformaba gobierno municipal como consecuencia de la "falta de comunicación y confianza", anunciando además que ya inició conversaciones con el grupo socialista, principal fuerza de la oposición, para darle estabilidad al consistorio, versión contraria a la que ofrecían los mandatarios socialistas que rechazaron la existencia cualquier tipo de conversaciones previas.

Guelmes comunicó a sus antiguos socios vía WhatsApp la decisión aludiendo a que "es imposible sostener un pacto de gobierno en el que no existe comunicación ni confianza entre ambas partes". Asimismo, en el mensaje señaló que "me quedo con los buenos momentos compartidos y desde hoy me pongo a su disposición para cualquier cosa que necesiten".

El alcalde reconoció que "se retomaron en días pasados conversaciones que ya se mantuvieron al inicio del mandato con los representantes del PSOE en el consistorio capitalino", ya que "la situación se volvió insostenible a principios de septiembre por la pérdida de comunicación". "Nos hemos sentado en estos días con el PSOE y no puedo añadir nada más", recalcó.

Para Guelmes "en las próximas horas nuestra tarea principal va a ser darle estabilidad al gobierno de Santa Cruz de La Palma y que esta situación repercuta lo menos posible al quehacer diario de la institución". Respecto al concejal de Ciudadanos, integrante también hasta hoy del grupo de gobierno municipal, indicó que "no tenemos ningún problema", añadiendo que "su aportación justifica que pueda seguir y así se lo hemos solicitado". La oferta la tiene hecha y "ahora depende de él y la estabilidad que se forme en los próximos días", dijo.



Sorpresa en CC

El hasta ayer primer teniente de alcalde de Santa Cruz de La Palma, el nacionalista Toni Acosta, se mostró "sorprendido y desconcertado" por la decisión de cesar a los miembros de CC en las labores de gestión política en el consistorio capitalino.

Acosta señaló que fue a través de las publicaciones en prensa como a primera hora de la mañana conoció la noticia, mostrándose sorprendido "por las formas de cómo nos enteramos de esta situación". En ese sentido destacó que "es preocupante" que se den circunstancias como esta en el primer ayuntamiento democrático de España, en el que "siempre he cuidado mis formas" y en el que considera "debe haber un respeto institucional, y en este caso Santa Cruz de La Palma no se merece estas formas".

Ante eso, indicó que "en esta relación hay cosas buenas y cosas malas, en este tiempo hemos tenido que convocar a mesa del pacto en algunas ocasiones, pero no ha sido en estos últimos meses", por lo que considera que para tomar esta decisión "primero teníamos que haber intentado hablar".

El edil nacionalista considera que "las cosas no estaban mal entre nosotros, eso entiendo yo", ya que "como en todas las relaciones hubo roces, en un pacto de dos partidos que tenemos distintas formas de ver las cosas, pero los acuerdos han estado por encima de todo". También reconoce que "en estas últimas semanas existía el rumor de un acuerdo entre otros dos partidos para que nosotros no estuviéramos", refiriéndose a la posibilidad de que el PP y el PSOE reeditaran el pacto que mantienen en otros ayuntamientos y en Cabildo insular, "pero lo entendía así, como un rumor", hace hincapié Toni Acosta, que mantiene que "lo que me tiene desconcertado es la forma de hacerlo".

Por último, Acosta lamentó que "ahora vendrán muchas acusaciones porque hay que justificar esta decisión de alguna manera", ya que confirma que "tengo información de algunas situaciones que se han dado en los recovecos políticos de distinto ámbito, pero yo lo único que he hecho es trabajar".



La decisión de Cs

El concejal de Ciudadanos, Juan Arturo San Gil, que llegó a este grupo de gobierno hace unos meses, confirmó que recibió a través de un mensaje en un grupo formado por los ediles en gobierno la información del cese de los concejales de CC. Aludió a una conversación con el alcalde capitalino para señalar que "cuentan conmigo para un futuro gobierno en Santa Cruz de La Palma" y añadiendo que "depende de mi partido ver cuál es la decisión final".