Cabrera Guelmes rompe el pacto en Santa Cruz de La Palma y gobernará en minoría

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, el popular Juan José Cabrera Guelmes, anunció esta mañana de miércoles la ruptura unilateral del pacto de gobierno de la capital insular que mantenía con Coalición Canaria y al que hace unos meses se había unido el concejal de Ciudadanos.

Cabrera comunicó a sus antiguos socios la decisión aludiendo a que "es imposible sostener un pacto de gobierno en el que no existe comunicación ni confianza entre ambas partes". Asimismo, señaló que "me quedo con los buenos momentos compartidos y desde hoy me pongo a su disposición para cualquier cosa que necesiten".

Para las 13:00 horas de este miércoles el alcalde convocó a los medios de comunicación en el Salón de Penos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para "analizar la nueva situación política del consistorio".

El Partido Popular cuenta con cinco concejales en la capital insular, a los que sorpresivamente, y sin acuerdo previo, se unieron los cuatro ediles nacionalistas en la sesión de toma de posesión de la corporación.

A partir de ahí se conformó el grupo de gobierno al que posteriormente, hace unos meses, se unió el concejal de Ciudadanos, dejando en la oposición a la única representante de Nueva Canarias y al PSOE, la fuerza más votada en las pasadas elecciones de mayo de 2019 obteniendo seis representantes.