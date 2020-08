La Justicia desestima el recurso contra el archivo del 'caso Multas'

El ex alcalde Sergio Matos.

La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Cruz de La Palma desestimó el recurso de reforma interpuesto contra el auto del pasado 26 de junio en el que se archivaba la causa abierta contra el exalcalde socialista de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, y el exjefe de la Policía Local por la desaparición en el Ayuntamiento de una serie de sanciones de tráfico entre 2011 y 2017 y por presunto acoso laboral.

Es la tercera vez que desde un juzgado se dicta la conclusión del proceso, aunque de nuevo se abre un plazo de cinco días para que se formulen las alegaciones y se presenten, en su caso, los documentos justificativos de las peticiones.

El dictamen judicial entiende que no existió ningún tipo de delito tanto en la tramitación de las multas como en materia de acoso laboral, denunciado por un Policía Local, teniendo en cuenta que la Fiscalía en su momento puso también de manifiesto esta misma circunstancia al analizar el presunto caso, en el que además estaba denunciado el entonces Jefe de la Policía, para quien también se archivó la causa.

El auto, fechado el pasado 4 de agosto en la capital palmera, recoge que, en la tramitación de los expedientes sancionadores, los intervinientes "no han llevado a cabo indiciariamente conducta alguna de carácter injusto ni con la voluntad de favorecer a las personas objeto de los expedientes". "No se estaría, pues, en presencia de un intento de beneficiar a personas concretas mediante la no tramitación de determinados expedientes sancionadores".

Asimismo, la sentencia pone de manifiesto que "no se extrae, al menos indiciariamente, conducta alguna que determine una situación de acoso laboral". De ahí que el auto decrete el sobreseimiento de la causa y su archivo provisional. Una resolución ante la que cabe presentar recurso.