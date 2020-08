El ICHH estará en La Palma para facilitar el acceso a la donación

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, desplazará un dispositivo para facilitar el acceso a la donación a la población de La Palma en la segunda quincena de agosto.

En concreto, estará primero en Los Llanos de Aridane, del 17 al 28 de agosto, donde habrá una sala de extracción temporal en el Espacio Cultural 21 (C/Real, 21) que estará abierto al público la primera semana el lunes, 17 de agosto, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas; mientras que de martes a jueves será de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, y el viernes de 08.30 a 13.00 y de 14.15 a 16.30 horas.

A partir del lunes, 24 de agosto, se podrá donar de 17.00 a 21.00 horas, mientras que martes y miércoles de 16.30 a 21.00; y jueves de 09.30 a 14.00 y viernes de 08.30 a 12.30 horas, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

Asimismo, el lunes, 31 de agosto, el equipo del ICHH se trasladará a Santa Cruz de La Palma donde habilitará un punto de donación temporal en la Sala Centro (C/O'Daly, 11, junto a la Farmacia Belloso), lugar en el que atenderá a donantes el lunes de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas, de martes a jueves de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00, y el viernes de 08.30 a 13.00 y de 14.15 a 17.30 horas.

Además, a partir del 7 de septiembre estará de lunes a miércoles en horario de tarde, de 16.30 a 21.00, y jueves y viernes en horario de mañana, el jueves de 09.30 a 14.00, y el viernes, 11 de septiembre, de 09.30 a 13.30 horas.

El ICHH indica que para donar sangre en estos puntos es preciso solicitar cita previa llamando al 012 o al 922 470 012 de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas o rellenando el formulario de cita previa publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com durante los fines de semana.

También recomienda a las personas interesadas en donar sangre que revisen la información publicada en las secciones de Información y Protocolo en la página web efectodonacion.com para que puedan familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

En cuanto a los requisitos que se necesitan para donar sangre se encuentra el de presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, debido al coronavirus, quienes acudan no pueden presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Por último, se indicó que la población donante de La Palma tiene a su disposición durante todo el año un punto fijo de donación situado en el Hospital General de La Palma, con una unidad de extracción operativa de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas, previa solicitud de cita telefónica llamando al 922 185 320.

Añade, a título informativo, que el ICHH no realiza la prueba de detección del Covid-19.