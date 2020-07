Soler denuncia desconocimiento técnico respecto al túnel de trasvase

El ingeniero Carlos Soler, uno de los principales protagonistas de la batalla que se mantiene en La Palma entre partidarios y detractores de intervenir en el túnel de trasvase para conseguir más caudales que aminoren los efectos de la sequía en la Isla, critica el presunto "desconocimiento técnico" respecto a la infraestructura por parte del ingeniero encargado ahora de la misma, Francisco Martín.

Este técnico del Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) elaboró un informe tras su visita a la infraestructura hídrica, que ahora sirve a Soler para poner de relieve los que considera errores e inexactitudes. El que fuera director de la obra en sus inicios, denuncia que los informes y conferencias de los técnicos que se oponen a la perforación "están llenos de errores de todo tipo", ya que considera que en ellos "se manipulan datos, se difaman obras del ministerio dirigidas por la Dirección General de Aguas e incluso llegan a inventarse infraestructuras inexistentes".

Soler dice que el informe de Francisco Martín "contiene algunos gráficos que muestran lo contrario de lo que se dice en el texto", poniendo como ejemplo el referido al caudal de Hermosilla, del que "dice que no ha parado de descender desde 2016 y en el gráfico se observa que desde enero de 2019 no cesa de subir hasta equilibrarse desde octubre de ese año hasta el día de hoy". Soler se refiere a otro gráfico "donde se aprecia que se está produciendo una pérdida de agua debido a que el cierre no está bien emplazado, mientras el informe recalca que no hay pérdidas".

Soler destaca que el mismo técnico indica en su informe que es el responsable de la infraestructura desde 2009, "lo que quiere decir que desde esa fecha está al cargo del mantenimiento de la obra". A su juicio, resulta "asombrosa esta forma de eludir la responsabilidad de 11 años sin haber hecho mantenimiento, echándole la culpa al que hizo la obra y no al que debería haberla mantenido".

También hace referencia a la tubería de ventilación, que actualmente está desplomada en algunos tramos, "permitiendo que se cayera y sin haber reforzado todo el tendido en ambas bocas", denuncia Soler, quien aclara que ese deterioro "se debe al gunitado la galería sin descolgar la tubería".

Mientras Martín acusó a Soler de una "defectuosa" ejecución de la obra que mantiene "vicios ocultos" y un "deficiente mantenimiento", para Soler el informe de Martín demuestra que "el autor no está cualificado para el trabajo que se le ha encomendado", añadiendo que "no lo está solamente porque su titulación no sea la adecuada, que también, sino que tampoco su experiencia le aporta conocimientos adecuados".

Continúa el ingeniero señalando que "ambos factores le han hecho cometer errores ingenuos, pero algunos a la vez preocupantes para las personas y los bienes asociados al túnel de trasvase". Y otros "alarmantes" como "no darse cuenta de que el proceso de degradación de las chapas de la galería, a lo largo de esos 11 años sin mantenimiento, puede generar la desestabilización de las casas situadas encima, o desconocer o no percatarse de la existencia de la galería superior y su importancia en la estabilidad de las viviendas".

Soler habla de "desconocimientos más teóricos sobre hidrogeología" del que es actualmente responsable en el CIALP del túnel de trasvase, "que ocasionan su negativa a perforar la obra, desoyendo a profesionales expertos y con titulación debida como Telesforo Bravo y Juan Coello, en informe emitido en abril de 1999".