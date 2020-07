La Bajada de la Virgen, presente en los cupones de la ONCE

Los cinco millones de cupones de la ONCE que saldrán a la venta en la totalidad del territorio nacional el próximo martes, día 28 de julio, promocionarán la Bajada de la Virgen de las Nieves 2020, a pesar de que la pandemia provocada por la Covid-19 ha impedido su celebración en las fechas previstas.

El alcalde accidental de Santa Cruz de La Palma, Toni Acosta; y el director de la ONCE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Guillén, han presentado durante la mañana de este viernes el cupón que promocionará tanto a las Fiestas Lustrales como a la propia capital. La imagen elegida por la organización con 82 años de historia corresponde a una de las funciones de la Danza de los Enanos.

Acosta ha reconocido que "a todos" les hubiera gustado presentar este cupón "en plena celebración de la Bajada de la Virgen, pero por desgracia se ha tenido que cancelar. Estamos ante un homenaje a las Fiestas Lustrales que no se han podido celebrar y, en ese ámbito, es un orgullo que una organización como la ONCE haya tenido este detalle con Santa Cruz de La Palma y con todos y cada uno de los que amamos a la Patrona", apostilló.

El primer teniente de alcalde ha hecho además hincapié "en el potencial que tiene la ONCE para promocionar" la capital palmera. La imagen elegida representa a la perfección lo que representan nuestras fiestas".

Por su parte, Andrés Guillén ha destacado "las características singulares de la Bajada 2020". Y es que "no podrá materializarse", pero la mantendrán en los "corazones". En este sentido, expresó que para que la ONCE es "un privilegio" poder contribuir al "cariño y al apoyo" que la sociedad palmera les brinda desde siempre. "Ya participamos con un cupón en la Bajada de 2005, también en 2010 y 2015, y ahora recordaremos la que no se pudo celebrar", aseveró.

"Es muy importante estar presente también en los momentos en los que se necesita de más fuerza que nunca, en los que todos precisamos de más apoyo, de más interrelación que nunca. Vamos a repotenciar nuestra estructura de La Palma para fortalecer nuestra presencia en la sociedad palmera", concluyó Guillén.