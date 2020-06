La denuncia de "irregularidades" en webs de La Palma salpica a Hernández Zapata

La Sociedad de Promoción Económica de La Palma (Sodepal), a través de su consejera delegada, Raquel Díaz, informó de la detección de "evidentes y manifiestas irregularidades" en los contratos para la gestión de cuatro páginas web de encomiendas de la empresa pública, el primero de los cuales fue suscrito cuando el actual presidente insular, Mariano Hernández Zapata, ostentaba la dirección de la entidad. Esta acusación, que Díaz pretendía dirigir a la gestión realizada por el nacionalista Jordi Pérez Camacho al frente de Sodepal en el anterior mandato, se torna hacia su compañero de partido y actual máximo responsable del Cabildo de La Palma. Pérez Camacho, ahora en la oposición, confirmó que de los cuatro contratos supuestamente afectados, tres tomaron como modelo el rubricado bajo la gestión de Mariano Hernández Zapata.

Este nuevo conflicto que afecta a la siempre polémica Sociedad de Promoción Económica, una empresa pública dependiente del Cabildo de La Palma, comenzó cuando CC denunció que las plataformas web de los proyectos de La Palma Film Commission, la Transvulcania Bike y La Palma Ecuestre fueron desactivadas "al no estar el cliente al corriente de pago". Pérez Camacho, en un primer momento, no comprendía que "apenas un mes después de que Raquel Díaz anunciara a bombo y platillo el pago de facturas a proveedores, haya un impago que lleve al cierre de las webs", lo que achacaba al "absoluto abandono a los requerimientos de pago a la empresa gestora de tales plataformas virtuales para la empresa pública". La respuesta no se hizo esperar y, aludiendo a esas "evidentes y manifiestas irregularidades" en la contratación de esas webs, Sodepal anunció la paralización del servicio "hasta que la situación cumpla con todos y cada uno de los requisitos legales".

La actual consejera delegada de la entidad no reparó en calificar de "mal ejemplo" la gestión de Sodepal en los cuatro años del pasado mandato, poniendo de relieve el objetivo, "desde el minuto cero", de regularizar los pagos a proveedores y "corregir el agujero económico de la sociedad y legalizar, como no podía ser de otra manera, todos los contratos que durante cuatro años se venían realizando sorteando la legalidad". Además, hizo hincapié en que "todas las empresas y todos los autónomos deben tener los mismos derechos a trabajar con Sodepal. Y no es que lo digamos nosotros, no nos estamos inventado nada, es una cuestión de legalidad", para volver a incidir en que "el informe jurídico que tenemos sobre la mesa nos deja al descubierto otra manera de trabajar que rechazamos de forma enérgica".



Pago despiezado



El fraccionamiento de pago en los contratos al mismo contratista y la prestación de servicios que presenta un carácter recurrente año a año son esos requisitos legales puestos en duda. Otro de los incumplimientos detectados es el relativo a la adjudicación del servicio de mantenimiento de las webs objeto del informe jurídico, ya que a efectos formales "no existe adjudicación efectuada por el órgano de contratación, no existiendo contrato alguno" y según informa Raquel Díaz, tampoco queda determinada "la conformidad de que el servicio fue realizado satisfactoriamente. No existe documentación alguna que lo acredite", concluye.

Pero un segundo giro en este debate político y de gestión de lo público permite conocer que el primero de los contratos cuya legalidad se pone ahora en cuestión, el referido a la web de la encomienda La Palma Film Commision, fue firmado el 22 de abril de 2015, siendo consejero delegado de Sodepal el actual presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, según se informa desde CC. Así lo ratifica el propio Jordi Pérez Camacho, destacando que "cuando yo llegué a Sodepal, este contrato ya estaba firmado por el hoy presidente del Cabildo, la empresa funcionaba bien y era de un autónomo palmero". Cuando se decidió hacer páginas web a otras encomiendas de la empresa pública, explica Pérez Camacho, los diferentes técnicos "consideraron adecuado hacerlo con la misma empresa y se tomó el primer contrato como ejemplo", el iniciado bajo la dirección por el actual presidente insular.

Pérez Camacho cuestiona las irregularidades a las que se refiere Raquel Díaz afirmando que "los contratos de las webs siguieron el moldeo de gestión implantado por Mariano Hernández Zapata", denunciando además que "lo que creo que sí es irregular es que una empresa con contrato, que presta un servicio, vaya a cobrar sus facturas y se le diga ahora que no se le pagan".