El Pleno de Garafía rechaza la gestión del centro de visitantes

El Pleno del Ayuntamiento de Garafía votó unánimemente en contra del convenio de gestión del Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos al entender que no se "compensa adecuadamente al municipio por la gestión del suelo para la construcción de la Infraestructura". El movimiento, contrario a la propuesta realizada por el Cabildo insular y el Instituto de Astrofísica de Canarias, reclama la creación de una comisión de seguimiento para negociar de nuevo los términos del documento y "partir de cero".

El alcalde del municipio, Yeray Rodríguez, indicó que se rechaza el documento por considerar que "no incluye aspectos importantes para la gestión y la compensación que recibirían los vecinos de la Villa de Garafía por la cesión del espacio". Igualmente señaló que "no nos oponemos a que la gestión museística esté a cargo del IAC, pues es el mejor preparado para designar a un director del museo, así como para gestionar las visitas a los telescopios", pero considera que "la gestión de determinados servicios no museísticos, es decir, que no están relacionados con la astrofísica sino con los servicios complementarios que se van a ofrecer, deberían estar a cargo del ayuntamiento".

En ese sentido, Rodríguez hace hincapié en que "también queremos definir en este documento los beneficios para los vecinos y vecinas de la Villa de Garafía, requerimiento al que se niega el Cabildo, por considerar que no tiene cabida en el convenio de gestión". El primer edil del municipio del norte de la Isla señaló que "cuando se hizo la cesión del suelo, se hizo con una serie de condiciones que ahora no se están cumpliendo".



Críticas de CC



Martín Taño, portavoz de Coalición Canaria, único partido en la oposición, lamentó que el documento presentado por el Cabildo insular "es muy general", ya que "para nada contempla el tipo de gestión que queremos para ese centro, en el que pensamos que debe tenerse en cuenta y ofrecerse servicios a quienes lo visiten gestionados por el consistorio garafiano".

Asimismo, indicó que "los pocos servicios que se ofrecen serán gestionados por el IAC, nada para el Ayuntamiento de Garafía", lo que generó la oposición del partido nacionalista "a la que se adhirió el grupo de gobierno", dijo Taño.

Esta instalación, ya prácticamente preparada para abrir sus puertas, supuso una inversión de cuatro millones de euros en su obra civil, invirtiéndose también otros 2,1 millones de euros en el equipamiento. Alberga un nuevo espacio turístico de divulgación científica vinculado con la investigación del universo, así como el patrimonio natural y cultural del entorno, con una superficie construida de 1.400 metros cuadrados e incluye, entre otras dependencias, zonas expositivas, salas de proyecciones y tienda. En la parcela, de 14.000 metros cuadrados, de dispondrá también un restaurante, área de aparcamientos y terraza, cuya gestión está ahora en cuestión por parte del Ayuntamiento de Garafía.