Los ayuntamientos ponen en duda el acuerdo de financiación municipal

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, pone en duda el acuerdo alcanzado entre la Federación de Municipios de Canarias (Fecam), el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda para garantizar la financiación de las administraciones locales, ya que considera que "ni hay medidas concretas ni consenso" para el mismo.

Rodríguez denuncia que "estamos exactamente igual que antes del acuerdo", ya que recalca que "no hay ni una sola medida concreta, no hay absolutamente nada seguro", denunciando que tras más de un mes "hablando de lo mismo", no se ha concretado la petición de los ayuntamientos de crear un fondo de liquidez autonómica.

Ante eso, el anuncio realizado por la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, de un principio de acuerdo con la administración regional y estatal le "suena a humo como siempre", apostilla Rodríguez, quien lamenta que ese y otros anuncios relacionados con la pérdida de financiación por parte de los ayuntamientos se haya hecho "sin buscar el consenso".

Por eso, el alcalde aclara que la Fecan "está para defender los intereses de la municipalidad, no de un partido o de un ayuntamiento concreto", por lo que considera que "este tipo de acciones ponen en entredicho esa serie de defensas".

El Paso, como todos los del Archipiélago, perderá ingresos procedentes del Bloque de Financiación Canario que en este caso ascienden a 900.000 euros. Para hacer frente a esa merma, Rodríguez incide en la necesidad de que se permita a las corporaciones locales el uso de superávit, remanentes presupuestarios y el endeudamiento. El Paso cuenta con 5,2 millones de euros inmovilizados que Rodríguez insiste en que se podrían usar para paliar la reducción de ingresos.