Cupalma le tiende la mano al sector primario

No ha cesado su actividad, pero el sector platanero vive un periodo de incertidumbre en el que no sabe a ciencia cierta qué con los precios y las subvenciones de la Unión Europea. La difícil coyuntura no ha sido excusa para Cupalma –Cooperativas Unidas de La Palma-, que se ha solidarizado con otros productores del sector primario. La entidad presidida por Raúl Martín y cuya gerencia ostenta Domingo Martín –también presidente de Asprocan- se ha volcado con el sector quesero y vinícola de la Isla Bonita.

Es por ello que, atendiendo a la merma en ventas por el cierre de la hostelería a consecuencia de la pandemia del coronavirus, Cupalma ha decidido prestar colaboración con la compra de 1.000 botellas de vino de la isla y 400 unidades de queso palmero. La adquisición solidaria tendrá una doble razón, y es que la cantidad será distribuida entre los más de 300 trabajadores que figuran en la nómina de la cooperativa con sede principal en Los Guinchos (Breña Baja).

Según ha expresado Cupalma en un comunicado, el fin de la compra es el de "aliviar, aunque sea en pequeña medida, esta situación" para dos sectores castigados y que tienen un futuro bastante incierto. "Con ello también se pretende agradecer la labor del personal de la Cooperativa, que ha sido ejemplar en este periodo de crisis", añade la nota.

Por último, la entidad integrada por más de 2.600 pequeños agricultores que producen más de 60 millones de kilos de plátanos espera que la sociedad consuma producto local; "así nos echaremos todos una mano", concluye el comunicado de una cooperativa que apuesta porque nadie se quede en esta.