La Palma: más altas que positivos en coronavirus

La Palma comienza a ver un horizonte favorable en el control de la expansión de la pandemia de Covid-19, acumulando muchas jornadas en las que se siguen conociendo nuevos casos de pacientes que superan el coronavirus, mientras apenas se registran otros positivos, lo que deja a las claras el éxito de las medidas de confinamiento. Así, en la última semana se han acumulado nueve altas y ningún fallecimiento. La Isla ocupa desde hace tiempo el quinto puesto en población y en los baremos socioeconómicos en el Archipiélago, pero, en este caso, se ha colocado -por detrás de Tenerife y Gran Canaria- como la tercera Isla con más casos positivos. A pesar de eso, son ya once las altas definitivas de pacientes que han superado el Covid-19, además de apenas sumar nuevos positivos en la última semana, en las que han sido habituales jornadas en las no se han registrado nuevos infectados. Durante este mes de confinamiento son 80 las personas que han tenido que afrontar la intensa lucha contra el coronavirus. Cuatro no consiguieron vencerlo.

Una de las primeras medidas sanitarias que se tomó en La Palma, y que está ayudando a descongestionar los centros de atención sanitaria, fue la creación del equipo Coronhado, que ubicado en unas instalaciones cedidas por el Acuartelamiento de El Fuerte (Breña Baja), permitió descentralizar de estas instalaciones a todos los pacientes con síntomas y que necesitaban la realización de un test. Con esta medida se ha conseguido que los posibles casos de coronavirus no pasen por los servicios sanitarios.

Han sido entre 25 y 40 test diarios en las últimas tres semanas, unas 700 pruebas, cuyos resultados se han conocido tras viajar a Tenerife para ser analizadas en el Hospital Universitario de Canarias, otro hándicap de no ser isla capitalina. Este protocolo ha permitido que servicios como el de Urgencia del Hospital General no hayan registrado ningún trabajador infectado, aunque una decena de trabajadores del Servicio de Salud (SCS) los que están sufriendo las consecuencias de haberse contagiado. Las autoridades sanitarias y los trabajadores del SCS hacen hincapié en la coordinación de los servicios que permiten que en ningún momento se lleguen a colapsar . La Palma cuenta con diez camas UCI, de las que sólo están ocupadas la mitad, dos de ella con casos de coronavirus, pero se han preparado otras once por si acaso.

La Palma cuenta con diez residencias de mayores, además del hospital de crónicos de Nuestra Señora de Los Dolores, en los que no se ha registrado afectados. Las alarmas saltaron hace 15 días cuando dos trabajadores de sendos centros dieron positivo, lo que activó un protocolode protección. Para conseguir aislarlos, están preparadas dos instalaciones con 26 camas que permitan alejar de los centros sociosanitarios a los casos positivos.

La Palma es uno de los primeros territorios que aprobó ayudas para autónomos y pymes. Tras el acuerdo entre gobierno y oposición del Cabildo con patronal y sindicatos, se anunció la subvención de al menos tres cuotas de los seguros para autónomos. Además, habrá ayudas de entre 1.000 y 3.000 euros para empresas, destinados al pago de hipotecas, alquileres y gastos corrientes de empresas que estén sufriendo la crisis económica derivada de la pandemia.