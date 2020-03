Castro dimite como edil de la capital por discrepancias con su partido

Elías Castro dimite como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma alegando "motivos personales" y falta de sintonía con la dirección del PSOE en la Isla. A través de una carta asegura que el pasado 12 de marzo presentó en el registro municipal de la capital el escrito renuncia, afirmando que "acepté presentarme a la alcaldía, encabezando la lista del PSOE en las elecciones municipales el pasado mayo, convencido e ilusionado por poder aportar al municipio, al que regresé después de más de 35 años de ausencia, la experiencia adquirida en la gestión pública y privada".

Ahora, comenta que "soy consciente de que, con mi decisión, decepcionaré a muchos, otros, en cambio se alegrarán de que lo haga, pero con el convencimiento de que, no siendo posible lograr los objetivos que me propuse, las metas que me tracé y las esperanzas que pude concitar en una significativa parte del electorado, lo mejor es dar un paso al lado. Y lo hago porque, entre otras cosas no acerté a comprender, desde el primer momento, como sigo sin comprender aún hoy, al igual que otros muchos ciudadanos y compañeros de militancia, que mi partido no vinculase los acuerdos alcanzados en el ámbito insular con el PP para la gobernación del Cabildo de La Palma, con que ese partido garantizara que Santa Cruz de La Palma tuviera un gobierno de coalición presidido por el PSOE, que fue la lista más votada. Aún hoy sigo sin comprenderlo, ni por supuesto asumirlo", dice Castro.

"Una vez finalizado el proceso electoral de mayo de 2019, en la que la ciudadanía de la Isla no renovó al PSOE la confianza necesaria para continuar en la Presidencia del Cabildo, expresé, en los órganos internos de mi partido, de manera libre y honesta, mi opinión sobre esta circunstancia y las propuestas de actuación que a mi entender eran precisas. Desde ese mismo instante pude comprobar que aportación, no solo no fue asumida, sino que derivó en una creciente falta de sintonía con la dirección efectiva del PSOE, tanto en el ámbito local como insular. Y hasta hoy", manifiesta

Elías Castro afirma que "no mantengo, en estos momentos, la ilusión que me llevó a presentarme, imprescindible para seguir siendo portavoz socialista en el Ayuntamiento, pero es que, además, estoy convencido de que la direcciones local e insular de mi partido me son ajenas, sus proyectos y los míos discurren por derroteros diferentes y, en estas condiciones, no puedo, ni debo, seguir representándoles en el Ayuntamiento capitalino", argumenta.

"Ante la actitud de los que gobiernan nuestro Ayuntamiento, poco o nada puedo contribuir a cambiar el rumbo de mi ciudad y, ante la evidente falta de sintonía con la dirección insular y local de mi partido acerca de qué hacer y cómo hacer política en la Isla y en mi municipio, entiendo que es la hora de dar por finalizada esta experiencia y de decir adiós", concluye el político socialista.