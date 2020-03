La Isla recupera uno de los 4 vuelos con Alemania anulados por Condor

La isla de La Palma ha recuperado una de las cuatro frecuencias con ciudades alemanas que la compañía Condor eliminó de sus sistemas de reservas tras su adquisición por parte de la compañía polaca LOT. Es Eurowings la que ha entendido la rentabilidad de la conexión y asume una de esas conexiones de cara al próximo invierno. Eurowings, con sede en Düsseldorf, es una aerolínea de bajo coste dependiente de Lufthansa que ya vuela con La Palma desde Stuttgart. Desde ese mismo destino redoblará sus esfuerzos y establece esta nueva conexión que ya figura en sus sistemas de reserva.

Este anuncio viene a aliviar la situación de inquietud en el sector turístico palmero de cara a próximas campañas, tras la comunicación interna de Condor en la que se anunciaba la retirada de una de las dos conexiones que la compañía alemana tenía con Düsseldorf, reducía a sólo una con Frankfurt y Hannover, mientras que Stuttgart se quedaba sin vuelo, ahora recuperado por Eurowings. Esta nueva conexión supone recuperar parte de los 700 turistas semanales que no hubieran encontrado plazas para llegar a La Palma tras la suspensión de prácticamente la mitad de los vuelos de Condor con la Isla.



Reuniones en Alemania



El consejero insular de Turismo, Raúl Camacho, señaló ayer que a pesar del revés que ha supuesto la suspensión de la feria ITB de Berlín, en la que tenía previsto varios encuentros con los responsables de Condor para intentar solucionar la situación respecto a La Palma, su departamento sigue trabajando para en el plazo de unos quince días reunirse en Frankfurt, sede de la compañía aérea, con sus nuevos directivos.

Hay que recordar que tras la insolvencia del grupo de turismo británico Thomas Cook, la compañía tuvo dificultades financieras y pudo seguir a flote con un crédito estatal, hasta que ha sido adquirida recientemente por la polaca LOT. Camacho indicó que han mantenido conversaciones con Condor "desde el minuto uno", para poder mantener encuentros directos y en persona con sus representantes y conseguir reconducir la decisión que afecta al sector turístico de La Palma y recuperar las conexiones que "estaban funcionando y con demanda de pasajeros".



Grandes esfuerzos

Camacho ha querido hacer hincapié en los esfuerzos que se están realizando para la recuperación de conectividad, a pesar de que el éxito de esas conexiones esté ahora sujeto a que remita la crisis del coronavirus. El consejero ha señalado que La Palma no ha tenido cancelaciones para el próximo verano, "pero el miedo está", manifestó.

"La perspectiva para el verano no es mala, ya que no se han cancelado reservas ni se han anulado conexiones", lo que no quiere decir que no cambie la situación en las próximas semanas, ha recalcado. Por eso, ha mostrado cautela respecto al futuro próximo, aunque también destacó que "afortunadamente no se han dado casos de coronavirus en La Palma" y que las fiestas de la Bajada de La Virgen garantizan mantener el número de visitantes en verano.