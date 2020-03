El cielo llega a los planetarios de todo el mundo gracias a la película 'Beyond The Sun'

La calidad de los cielos nocturnos de La Palma llega a los planetarios de todo el mundo a través de la película de animación Beyond The Sun. Este film realizado expresamente para este tipo de instalaciones ya ha sido traducido a 15 idiomas y visibiliza a varios territorios del mundo, entre ellos a la isla de La Palma, como un lugar donde la contaminación lumínica es prácticamente inexistente y los cielos son espectaculares para la observación de los astros. Beyond The Sun cuenta la historia de una niña, llamada Ízar, que despierta un gran entusiasmo por el conocimiento de la astronomía. Gracias a la visita de Moon, ambas viajan a través del universo para descubrir los misterios que esconde y buscar en qué lugares de La Tierra hay muy poca o ninguna contaminación lumínica, como es el caso de La Palma.

El objetivo de la película de animación es la promoción del concepto de control de la contaminación lumínica y por eso La Isla Bonita aparece como uno de los lugares privilegiados para la observación de los astros por la calidad de sus cielos oscuros. Además, también se pretende introducir al espectador en los conocimientos básicos de la astronomía y contagiarlo del entusiasmo que desprende Ízar. El film ha sido creado por Render Area, un estudio madrileño, y ha sido dirigida por Javier Bollaín, geólogo, naturalista y cineasta. En este mes de marzo se estrenará en el mejor planetario de toda Europa, Eso Supernova Planetarium, en Alemania. Además, la película ha sido premiada por el Festival Dome Under en la categoría de Mejor Narrativa.