Cabrera anuncia acuerdos con otros cinco pozos para dar más agua al campo

El consejero insular de Aguas, Carlos Cabrera, defendió ayer el trabajo de los técnicos y anunció próximos acuerdos con otras cinco entidades de explotación de aguas vinculadas a pozos que permitan, enfatizó, "seguir llevando agua a los embalses y al sistema hídrico palmero". Esa es la prioridad ahora mismo de su trabajo: "Queremos tener agua en el sistema, y aunque no tenemos mucho tiempo se trabaja intensamente en activar esos pozos".

Es una medida especialmente significativa para el campo palmero, que sigue mirando al cielo en busca de una solución momentánea a la actual situación de crisis que vive el sector primario, con una sequía que está provocando ya enormes pérdidas económicas y cuyas previsiones no son nada halagüeñas en la afección ¡a futuras zafras. El debate ya ha trascendido de lo técnico, llegando a acusaciones políticas y de malas prácticas en la gestión política y administrativa de estos momentos de dificultad.

El objetivo es llevar agua a La Laguna de Barlovento desde pozos y galerías de la zona, que permitan que este embalse, que sirve de regulador, pueda permitir un aumento de los canales de distribución y hacer llegar al agricultor este bien tan necesario. "Vamos a meter todo el agua que podamos", hizo hincapié el consejero, "pero lo vamos hacer razonablemente, siendo conscientes de la actual situación de cada infraestructura".

En relación al túnel de trasvase, otra de las posibles soluciones y la que principalmente solicitan los representantes del sector primario, Carlos Cabrera confía en que los dos sondeos que se realizarán puedan aportar una lectura "lo más aproximada posible" de la actual situación del acuífero más importante de La Palma. Esos sondeos son "interesantes y técnicamente viables, por eso hemos decidido hacerlo", añade Cabrera. El responsable de Aguas confía en que "salgan las cosas, que es lo que quiere el sector", añadiendo que "estamos trabajando en la línea de conseguir, y creo que vamos a conseguirlo, pasar un verano razonable", en lo que se refiere a solucionar las demandas de los agricultores.

Respuesta a Perestelo

El expresidente y consejero de Aguas en el último mandato del Cabildo palmero, José Luis Perestelo, fue contundente en la entrevista que concedió a este periódico, poniendo en duda la legalidad y los supuestos intereses que se esconden detrás de la puesta en uso del pozo de El Roque, del que el padre del presidente Zapata es accionista. Esta es una de las soluciones propuestas desde el Consejo Insular de Aguas, a través de una subvención que permitirá su puesta en uso y el reparto del agua en partes iguales para el sector privado y el sistema hidráulico de la Isla.

En ese sentido, Cabrera no ha sido menos contundente en la respuesta. Quiso dejar claro "por enésima vez" que todas las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo Insular de Aguas "cuentan con los informes positivos técnicos, jurídicos y de la Gerencia". El caso del pozo de El Roque "no es distinto", recalca el consejero, quien defiende que "siempre nos han dicho que es la mejor opción por las posibilidades de su pronta puesta en uso", para lo que se trabaja "con celeridad", manifestó el consejero de Aguas.

Informes "favorables"

Además, Cabrera quiso incidir en que la propuesta de su activación se inició en noviembre de 2017, sin que se resolviera, "teniendo que llegar nosotros para, ajustados a derecho, hacer el trabajo". Añade además que esta intervención cuenta con los informes técnicos "favorables" para poder suscribir convenios con entidades de aprovechamiento que no estén registradas, "incluso con el apoyo de todas las fuerzas políticas para poner dinero en el presupuesto, aunque luego CC votara en contra del convenio".

Carlos Cabera también tuvo palabras para el expresidente Perestelo, de quien dijo que "se cree que trabajamos como en su época, con expedientes con los que podemos echarnos las manos a la cabeza".