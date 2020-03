La polémica de la ayuda al pozo de la familia del presidente

El pleno no fue fácil para quien se encarga de dirigirlo. El presidente Mariano Hernández Zapata escuchó cómo gran parte del debate estuvo relacionado a las aportaciones económicas públicas al pozo de El Roque, vinculado a su familia. Aunque la oposición tan sólo alude a los procesos administrativos y a la supuesta no inclusión del mismo en el registro canario para poder acceder a ayudas públicas, lo cierto es que casi un millón de euros del presupuesto insular se han destinado a esta infraestructura, de la que el padre del presidente es accionista de una de las sociedades propietarias. Desde CC se apunta la falta de trasparencia de los procesos de adjudicación de esas subvenciones directas, mientras que las cuantías para otros pozo dicen que "apenas alcanzarán los 300.000 euros", mientras que el responsable del área, Carlos Cabrera dedicó gran parte de su intervención a defender la aportación económica para poner en uso el pozo de El Roque, hecho que señaló se ha "instrumentalizado" por la oposición, aunque no hay "ni un informe técnico ni jurídico que no avale la ayuda pública y el convenio suscrito de aprovechamiento de sus aguas".