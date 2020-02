Los Llanos espera una aclaración antes de recurrir la paralización de su PGO

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane espera una aclaración de la sentencia que paraliza el proceso administrativo de su Plan General de Ordenación mientras prepara el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Así lo confirmó ayer la alcaldesa, Noelia García Leal, quien aclaró que los Servicios Jurídicos del consistorio "están trabajado en ello". García Leal quiso dejar claro que la sentencia puede ser recurrida, pero pide "cautela" porque se trata de un proceso abierto en el que se ha solicitado una aclaración al tribunal, añadiendo que "hay que tener mucho cuidado en la defensa de los intereses generales del municipio", dijo.

El edicto del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife estima parcialmente el recurso interpuesto por el Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias contra el anuncio de la licitación, así como contra el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas de contratación para la redacción del PGO. La alcaldesa indica que cuando se inició el procedimiento "teníamos claro que no podía ser una adjudicación a dedo", por lo que se preparó este proceso administrativo para ser "el primer ayuntamiento que lo ha hecho por concurso en Canarias". Respecto a la sentencia, García Leal hace hincapié en que "no es lógico que un juzgado diga que pagarles 150.000 euros a unos arquitectos por redactar este plan es poco dinero", y aclara que "le pedimos una estimación al Colegio de Arquitectos, y fueron ellos mismos los que nos dijeron que los precios estaban liberalizados". Por eso dice no entender el motivo por el que posteriormente demandaron al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane por el precio de licitación. Para la alcaldesa se trata de un "revés" para el PGO aridanense, llegando ahora el momento de decidir una estrategia jurídica. La sentencia especifica que el Ayuntamiento aridanense no se personó en la vista en la que se practicaron las pruebas del proceso. La alcaldesa explicó que no tuvieron constancia de esa citación.



La alcaldesa lo lamenta



Además, manifestó que había sido el Ayuntamiento palmero quien había pedido la realización de esa presentación de pruebas, por lo que "estábamos interesados en acudir", lo que fue explicado por una técnica municipal a los portavoces de los grupos políticos municipales.

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane lamenta "profundamente" que un proceso judicial cuya situación fue transmitida a los portavoces municipales para hacerles partícipes de la misma haya sido trasladado a los medios de comunicación. "Fue trasladado bajo el estricto convencimiento de la lealtad institucional", dijo, para añadir que "no ha habido lealtad al Ayuntamiento para salir a la prensa rápidamente con el objetivo de desgastar al grupo de gobierno. Poco les importa el interés general", sentenció Noelia García Leal Leal, quien añadió que "hay mucho interés en enturbiar este asunto".