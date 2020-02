Pestana, en su adiós al Cabildo: "Seguiré trabajando por La Palma"

"Cierro un capítulo para comenzar uno nuevo. Lo hago sin pasar página. Seguiré trabajando por La Palma". Esto dijo ayer Anselmo Pestana en su emotiva despedida de la vicepresidencia del Cabildo de La Palma para hacerse cargo hoy del puesto de delegado del Gobierno central en Canarias. "Llego con los mismos principios y metas que un día me hicieron entrar en política", aseguró el político socialista, de 54 años, que deja atrás una trayectoria dedicada por entero a la Isla Bonita, en la que fue presidente de la Corporación insular, senador y alcalde de la capital.

Las lágrimas estuvieron a punto de aflorar en varios momentos de la comparecencia ante los medios de comunicación de un Pestana que hizo repaso especialmente de sus nueve años al servicio del Cabildo palmero. "No ha sido fácil. Nos encontramos con muchas dificultades, nos hemos equivocado y otras veces no hemos encontrado el apoyo de otras instituciones, pero hemos trabajado por esta Isla", quiso subrayar el socialista, que por contra destacó su apuesta por impulsar el turismo en La Palma, la atención a la desigualdad, los menores y las personas mayores, y por mejorar unas infraestructuras que "cuando nos las encontramos eran calamitosas".

Anselmo Pestana abandona La Palma -su nueva sede estará en Las Palmas de Gran Canaria- con "la pena" de que las cifras de empleo no fueran mejores y de las que dijo que "llegamos a tener unas cifras espeluznantes de casi un 35%". También lamentó no haber visto terminada la Fuente Santa, "que se ha encontrado con escollos y con gente que se ha encargado de torpedear el proyecto". Por último, también destacó que le hubiera gustado celebrar la llegada del supertelescopio TMT a la Isla. "Viví momentos duros durante las mociones de censura" en la Institución insular, así como el enfrentamiento mantenido con el Gobierno de Canarias por los plazos de ejecución del Fdcan. "Queda un grupo sólido y desde mi nueva responsabilidad espero poder seguir apoyando a La Palma", enfatizó. Sobre los cambios en el gobierno insular que provoca su marcha -ocupaba el cargo de vicepresidente-, explicó que la decisión la tomará la ejecutiva insular. "Me voy con las espaldas bien guardadas por un grupo que va a hacerlo estupendamente siendo ejemplo para el resto de administraciones de Canarias".

Nacido en Guía de Isora (Tenerife), Anselmo Francisco Pestana Padrón es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y tiene su plaza como letrado del Cabildo de La Palma. Ahora será el enlace del Gobierno estatal en las Islas.