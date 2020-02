"La vergüenza que sentía fue muy superior al dolor"

Damián Rodríguez Acosta ha sido protagonista, sin pretenderlo, después de que se conociera que un médico del centro de salud de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, incluyó en una receta médica la "enfermedad mental de transexualismo" que "supuestamente padecía" y de la que reconoce fue tratado por una especialista psiquiatra. Ese diagnóstico seguía un protocolo que hoy suena muy lejano, pero que no lo es tanto en el tiempo pues la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar el transexualismo como un trastorno mental en junio de 2018.

Hasta esa fecha, los médicos de la Sanidad Pública diagnosticaban y trataban a las personas transgénero como "pacientes con un trastrono mental", por lo que se les derivaba a especialistas psiquiátricos para que trataran a estos "pacientes" de esa supuesta enfermedad mental. Hoy ni siquiera se habla de transexualismo, sino de transgénero y en mayo de 2019, la propia OMS dejó de utilizar el término "transexual" para reemplazarlo por el de "incongruencia de género".

Damián comenzó a ir a la consulta de un psiquiatra en 2015 para que le trataran ese supuesto "trastorno mental" que se denominaba hasta hace dos años "transexualismo". Así era el protocolo entonces, que consideraba a estas personas enfermas mentales. "Pero hoy es una aberración considerar que una persona transgénero padece una enfermedad mental", asevera Rodríguez.

Sea como fuere, el médico que atendió a Damián Rodríguez decidió incluir dicha "enfermedad previa" dentro de los antecedentes médicos en el informe clínico que rellenó y en el que explicaba las causas por las que visitó el servicio de urgencias y el tratamiento recibido así como la medicación que se le prescribía hasta que desaparecieran los síntomas.



Por un dolor de espalda



Damián Rodríguez había acudido al centro de salud por "sufrir un terrible dolor en la espalda, en la zona lumbar". "Me observó, le expliqué lo que me pasaba y creí que me iba a pinchar algún relajante muscular más potente que el típico Voltarén que ya tenía en casa, pero que no me estaba funcionando. Por eso fui al médico, para que me tratara con un medicamento más potente, pero me pinchó Voltarén y me extendió el famoso informe médico", afirma en una entrevista con EL DÍA.

"No me di cuenta de lo que había escrito hasta que estaba fuera de la consulta y no sabía qué hacer. Tenía que ir a una farmacia a comprar lo que me recetó y ver si así me recuperaba, pero la vergüenza que empecé a sentir fue superior al dolor que tenía y preferí aguantar". "Me parece alucinante que lo hiciera, porque no había necesidad ninguna de hacerlo pues un dolor de espalda lo padece cualquier persona. Creo que lo hizo aposta". "Visitar una consulta y que el médico te diga de pronto que te quites la camisa para auscultarte es un problema; es doloroso", revela Damián.

"Es duro verte frente al espejo todos los días encerrado en un cuerpo de mujer que no sientes, tu cabeza piensa y siente como hombre". "Es algo que solo nosotros comprendemos exáctamente de lo que hablamos; nadie más puede imaginarse qué siento cuando me viene la regla todos los meses; es un auténtico infierno", relata. Damián reconoce que la Consejería de Sanidad se puso en contacto con él el mismo martes por la tarde para pedirle disculpas por el informe denunciado y elaborado por este médico que, además, fue candidato por esta Isla al Senado como representante de VOX. "Este médico no se ha puesto en contacto conmigo para nada, he oído que ha pedido perdón pero será a sus jefes, no a mí", afirma.

En el lado contrario, citó especialmente a Mercedes Coello, política y exdiputada socialista que en la actualidad ocupa la Gerencia del Hospital General de La Palma. "Ella me ha llamado y me ha enviado mensajes en todo momento y ha sido a meida mañana cuando me informó de que dicho antecedente de enfermedad mental había sido eliminado ya de mi historial médico. Le agradezco muchísimo cómo se ha implicado en mi caso", subraya Damián Rodríguez.