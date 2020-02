Sanidad descarta abrir el expediente después de las disculpas del galeno

El médico de Los Llanos de Aridane, en La Palma, que trató la transexualidad como una enfermedad, Arturo Perez-Seoane Garau, ha pedido disculpas por ello, según informó ayer la consejera de Sanidad del Gobierno canario, Teresa Cruz. Teresa Cruz, en declaraciones a los medios de comunicación, señaló que el médico se disculpó una vez la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma se puso en contacto con él. De no haber pedido disculpas, la Consejería habría iniciado un expediente informativo al médico, afirmó la consejera de Sanidad, quien ha valorado que los colectivos LGTBI están sastisfechos de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería. Asimismo, recordó que el Servicio Canario de la Salud cuenta con unas guías clínicas que funcionan y se aplica en el sistema sanitario.

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, señaló ayer que el Servicio Canario de Salud (SCS) debe pedir disculpas al médico que incluyó el transexualismo como enfermedad previa en un informe de un paciente de urgencias en Los Llanos de Aridane por no tener una versión actualizada de los informes clínicos. En declaraciones a Europa Press afirmó que la transexualidad "no es una enfermedad, está claro", pero debe formar parte de los informes médicos porque es una información necesaria para el conjunto de los médicos para futuros tratamientos del paciente aunque "nunca" debe adjuntarse al epígrafe de enfermedades previas, pero como el sistema no está actualizado "salta" automáticamente.

Martín entiende que se debe informar de una "falta de adecuación del cuerpo al género" porque "debe servir" a otros médicos y reconoció que en su organización se "han enfadado" porque la Consejería de Sanidad habla de un "error humano" que no es del médico sino del equipo administrativo e informático. "Parece que el error informático es del médico", señaló, al tiempo que apuntó que aparte de que se pida disculpas al paciente por parte del SCS se deben actualizar "de oficio" los informes pues aún quedan zonas básicas de salud desfasadas. "Han metido la pata", comentó.