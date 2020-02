Un informe médico tilda el transexualismo de enfermedad

Un médico del Centro de Salud de Los Llanos de Aridane mantuvo el transexualismo como enfermedad en el informe clínico de un paciente, Damián Rodríguez, una situación que supuestamente se produjo tras utilizar un sistema operativo sin actualizar de Atención Primaria.

La persona afectada por esta valoración errónea acudió a Urgencias con un dolor lumbar desde hacia varios días "de características mecánicas", lo que fue diagnosticado como una lumbalgia. Sin embargo, el facultativo no se percató de que entre los antecedentes del paciente se incluía el transexualismo como enfermedad, lo que plasmó en el historial clínico que el propio afectado ha trasladado a diferentes medios de comunicación.

En Atención Primaria, al menos en este recurso asistencial, se trabaja con una actualización antigua de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y Trastornos relacionados con la Salud Mental realizada por la Organización Mundial de la Salud. Y es que aunque pueda parecer sorprendente, no fue hasta junio de 2018 cuando la OMS eliminó la "incongruencia de género" (transexualidad) de la clasificación de las enfermedades mentales, y lo mantiene en el capítulo de las disfunciones sexuales. Es decir, pierde la categoría de trastorno psicológico para quedarse en una cuestión física: la falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona.

Todo sugiere que el Centro de Salud de Los Llanos de Aridane, incluso todos aquellos vinculados a Atención Primaria, funciona con una actualización de la lista de enfermedades anterior a junio de 2018, lo que pudo provocar esta situación. Y es que hay que aclarar que el facultativo que atendió en el servicio de Urgencias al paciente afectado, candidato de VOX en las últimas elecciones, no fue el que diagnosticó la transexualidad como enfermedad, si no el que mantuvo, consciente o no, esta opción sexual como un problema mental en el informe de antecedentes.

Sin embargo, Damián Rodríguez deja entrever en sus manifestaciones a la Cadena Ser en Lanzarote que el médico que lo atendió pudo mantener esta calificación de forma intencionada. A propósito, manifestó que "me sentí incómodo y me sentó mal porque estuvo bastante tiempo mirándome y curioseando mi historial", añadiendo que "si voy con este parte de urgencias a mi mutua o a cualquier farmacia porque tengo que comprarme un Naproxeno, ¿por qué los de la farmacia tienen que saber algo que es íntimo para mí? Me pareció fatal y por eso lo quiero denunciar".

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha emitido un comunicado en el que rechaza "de manera rotunda" la denominación de la transexualidad "como enfermedad", tal y como ya refleja la OMS. Por ello, abrirá un expediente "para recabar toda la información sobre el caso de un joven trans de La Palma en cuyo informe médico se utilizó esa denominación para referirse a su condición de transexual debido a un error humano, generado por la utilización de una versión no actualizada del sistema de gestión administrativa y clínica de Atención Primaria".

En esa línea, la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma, en la persona de su responsable, Mercedes Coello, ha trasladado sus disculpas de manera oficial al paciente, "al que se ha invitado a solicitar la modificación o eliminación de los datos que figuran como antecedentes en la base de datos del Servicio Canario de la Salud, según la instrucción 16/16".

La Consejería de Sanidad recuerda su "firme compromiso" en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, tal y como se refleja en el desarrollo de la figura del Gestor de Casos, tarea de acompañamiento desempeñada por profesionales de alta sensibilidad.

En este sentido, el SCS continuará avanzando "en la implantación del Protocolo de Atención Sanitaria a las personas trans", un documento fruto del trabajo conjunto entre la Dirección General de Programas Asistenciales y los diferentes colectivos LGTBI "con el objetivo de homogeneizar la atención sanitaria a personas trans estableciendo, además, un circuito específico, facilitando el desarrollo personal y la calidad de vida de todas las personas implicadas". Además ha ido formando durante los últimos tres años a más de 700 profesionales en la atención sanitaria a las personas trans.