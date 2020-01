El Gobierno teme que haya intereses para inflar el precio del combustible en La Palma

Román Rodríguez dejó claro que el Gobierno financiaría el transporte del combustible, "pero no la especulación".

El vicepresidente canario, Román Rodríguez, y el gobierno insular, encabezado por su presidente, Mariano Hernández Zapata, han analizado la situación del sobrecoste del combustible en La Palma y cómo se aplicará la subvención aprobada por el Ejecutivo canario de 1,5 millones para compensar el precio del transporte del carburante desde Tenerife a la Isla, que encarece el producto.

El gobierno en el Cabildo puso sobre la mesa el trabajo desarrollado durante los últimos meses para reducir los precios de la gasolina y el diesel, además de buscar asesoramiento externo para comprobar si se estaba cumpliendo con la Ley de Defensa de la Competencia.

Román Rodríguez explicó que el elevado coste del combustible "no es nuevo. Todo el mundo ha hablado de esta situación en la última década, pero nadie hizo nada" por arreglarlo. Ahora "hemos puesto dinero en el presupuesto porque sabemos que tenemos un problema", subrayó. El vicepresidente advirtió de que "los recursos públicos que se destinen a este asunto serán para financiar el sobrecoste medible, objetivo, y el resto lo vamos a dialogar o a perseguir".

El también consejero de Hacienda es consciente de que "el mercado es el mercado" y aclaró que "defendemos la economía de mercado", pero teniendo en cuenta que "debe someterse a sus propias reglas". A propósito, hizo hincapié en que "la concentración sobre pocos actores suele tender a cuestiones de monopolio".

En la misma línea argumentar, Román Rodríguez subrayó que "vamos a analizar de la mano del Cabildo" el precio del litro "de combustible", aunque "tenemos datos de la última década, isla por isla, de cómo han evolucionado los precios y hay cosas que no se explican si no es que alguien esté actuando conforme a sus estrictos intereses". Dejó claro que "garantizamos fondos para que los sobrecostes del transporte los pague el Gobierno de Canarias y si es insuficiente (la subvención aprobada) la ampliaremos". Ahora bien, "lo que no haremos es financiar la especulación", sentenció.

El vicepresidente canario manifestó que el presidente y el vicepresidente del Cabildo "están trabajando en un análisis de la situación, buscando incluso asesoría externa para medir esta situación, y reclamar a las autoridades responsables orden en el manejo del mercado". Sin embargo, cree que "lo primero es dialogar al máximo nivel y lo haremos".

Román Rodríguez reiteró que "estamos ante un problema que viene de lejos y nunca ha habido ninguna respuesta institucional. El primer presupuesto que destina recursos y, a partir de ahí, articula políticas para contener, evitar o eliminar el sobrecoste" es el que acaba de entrar en vigor. Se trata, por tanto, "de analizar con detalle y rigor tanto los precios como su evolución. Ya nos hemos reunido los departamentos de Transporte y Hacienda y vamos a contactar con los proveedores de esos servicios".

No tiene dudas de que la diplomacia "funciona en todos los ámbitos de la vida. Nos vamos a sentar (...). Estamos dispuestos a financiar el coste adicional del transporte del combustible entre Tenerife y La Palma, La Gomera y El Hierro, y de Gran Canarias, si fuera necesario, a Fuerteventura y Lanzarote. Y eso se puede medir. Para el resto de la diferencia, a partir de ahí, hay que negociar o denunciar. No hay más mecanismos en una sociedad democrática".