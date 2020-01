Aguas fija un mes para decidir si perfora en el túnel de trasvase

El Consejo Insular de Aguas celebrará antes del día 20 de febrero una reunión sobre el túnel de trasvase, en la que los técnicos explicarán a las diferentes organizaciones vinculadas al sector agrario las ventajas e inconvenientes de iniciar ahora una nueva perforación en busca de agua, según ha asegurado el consejero del área, Carlos Cabrera.

La reunión se celebrará probablemente, aunque está por confirmar el escenario, en el salón de la Comunidad de Regantes de Los Sauces, ya que Aguas apuesta por un espacio amplio que sea capaz de albergar a la mayor cantidad de asistentes. "La idea es que están representados todos los colectivos que de una u otra manera estén vinculados al túnel de trasvase, sin ningún tipo de exclusión", apuntó Cabrera.

La previsión es convocar dos jornadas. En una de ellas, los técnicos que están a favor, encabezados por Carlos Soler, informarán sobre las ventajas que a su juicio aporta el seguir perforando en el túnel de trasvase, al entender, es su hipótesis, que sería prácticamente la salvación para la sequía que se sufre en el campo palmero. Este ingeniero ya tiene a su favor a diferentes organizaciones, después de reunirse con ellas y ser protagonista de dos conferencias celebradas antes de trasladar su versión al Consejo Insular.

También tendrán la oportunidad de plantear su punto de vista los técnicos que entienden que perforar en el túnel de trasvase sería un error grave de consecuencia imprevisibles, sobre todo en caso de que se afecte al caudal de galerías que están en explotación, también a las fuentes. Son de esta opinión los especialistas en aguas de la propia institución insular, cuyos informes sí son vinculantes para el consejero y para el propio Consejo Insular de Aguas antes de tomar una decisión.

"Queremos transparencia y que después de exponer lo que estimen, que los técnicos se pongan de acuerdo", ha señalado Carlos Cabrera.

El debate es tan profundo y con posturas tan encontradas que incluso hay sectores, vinculados a partidos políticos, que discuten hasta el escenario de celebración, apostando por el traslado de la reunión al Valle de Aridane.

Aguas ha aprobado reactivar el Pozo del Roque, en Santa Cruz de La Palma, que lleva cerrado más de una década. Para ponerlo en marcha, firmará un convenio con sus propietarios, por el que las arcas públicas aportarán 617.000 euros este año, que se suman a la subvención de 2019 que alcanzó los 352.230 euros, y a cambio cederán el 50% el agua que se obtenga. No es extraño que cantidades de dinero similares se otorguen a fondo perdido a la iniciativa privada, para poner más agua en el mercado. La producción de este pozo se estima en un caudal de entre 800 y 1.200 pipas a la hora. La contraprestación es favorable, ya que según los técnicos se recuperará todo lo invertido. No hay que olvidar que el Pozo del Roque, de este mismo agua que se utilizará para el riego, abastecía en su momento y durante años el consumo humano en la capital. Se afirma que es el mejor pozo de la comarca este. CC votó el contra del convenio, al no estar inscrito este pozo en el Registro de Aguas de Canarias.