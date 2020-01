Sin fechas para decidir su ubicación

El director del IAC, Rafael Rebolo, defendió la necesidad de este informe. A propósito, señaló que "ya sabemos el impacto económico que tendría el TMT en La Palma. Hasta ahora teníamos estimaciones realizadas por no especialistas". Afirmó que "el profesor que lo ha elaborado es un reconocido experto en estos temas y nos da unas garantías de que estas estimaciones son verdaderamente fiables". De todas formas, Rebolo reconoció que "todavía no sabemos" dónde se construirá el Telescopio de Treinta Metros. Y es que "el Consorcio del TMT decretó en Navidad su intención de no construir en Hawái durante un período de dos meses. Tenemos que esperar a que transcurra ese período y ver qué tipo de negociaciones han tenido lugar y hacía dónde van". "Debemos ser pacientes", sentenció. Por su parte, el presidente de la institución insular, Mariano Hernández, manifestó que "existe la posibilidad de que el TMT se pueda instalar en La Palma y lo que estamos haciendo es un ejercicio de transparencia al informar sobre los beneficios que tendría para la Isla. El gobierno insular ha dicho y mantiene que hará todo lo posible para que este telescopio se pueda instalar aquí, para lo que tenemos que seguir aunando esfuerzos". Destacó que "con los datos que aporta este informe nos damos cuenta aún más si cabe de una realidad que es importante, y es que el TMT sería un generador de economía y de oportunidades". Eso sí, "si no somos los elegidos, seguiremos teniendo disponible el terreno para que otros telescopios puedan instalarse en la Isla".