Los vecinos de la calle Elías Pérez de Breña Alta sin alumbrado todos los inviernos

Vecinos de la calle Elías Pérez Hernández, en el municipio de Breña Alta, se han puesto en contacto con esta redacción para denunciar que llevan una semana sin alumbrado público, "sin que desde el Ayuntamiento se tomen medidas" para corregir una situación "que se repite" cada invierno durante los últimos años.

Los vecinos que residen en esta vía, en la que se encuentra el Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Galván de las Casas y la Escuela Infantil, afirman que las luminarias "se encuentran en pésimo estado" de conservación, y en la red eléctrica "debe existir algún problema" porque cada vez que hay mal tiempo "nos quedamos con la calle a oscuras". "Ahora llevamos ya una semana y no sabemos hasta cuándo estaremos así. Será cuestión de esperar a que venga el buen tiempo...", sentencian.

En el mismo sentido, exponen que desde el Ayuntamiento de Breña Alta "no se han tomado las medidas adecuadas para que estos apagones no se vuelvan a producir". Y es que "no se trata de un hecho aislado, sino que se repite en el tiempo". Afirman que en invierno "es de noche desde las seis y media o a las siete de la tarde", por lo que "desde muy temprano necesitamos luz en la calle para poder salir de nuestras viviendas para cualquier cosa". No buscan "culpables" sino que "se atienda una demanda que entendemos justa".