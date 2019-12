El PSOE alerta del retraso en las cuentas de Santa Cruz

El Grupo Socialista en Santa Cruz de La Palma ha alertado "de los perjuicios derivados" de que el gobierno municipal (PP-CC) no haya entregado un borrador de presupuesto para 2020. Destaca igualmente "la falta de consenso" en la aprobación de los presupuestos para la Bajada de la Virgen, "lo que no es un buen comienzo". El PSOE aventura que las cuentas "no podrán estar operativas antes de que finalice el primer trimestre del año".