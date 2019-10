Ángel González asegura que el fiscal le pide volver a España para 'revivirlo'

La historia de Ángel González se complica por momentos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane le dio por fallecido hace ahora casi una década, aunque en realidad vive en el estado de Yaracuy (Venezuela), y cuando parecía que la solución sería inmediata, se vuelve a torcer con una supuesta petición del Ministerio Fiscal que desea verle en persona para 'revivirlo', según la versión del afectado.

A sus 86 años, Ángel González recurre de nuevos a las redes sociales para exponer en un vídeo su nueva situación. Con documentación en mano, pregunta al "fiscal, al juez y al Gobierno de España" cómo entra en territorio español "con este pasaporte (que muestra a cámara) para que me vean, si ustedes me declararon muerto. Me están violentando mis derechos".







Esta redacción se puso en contacto con su hija en Venezuela, Angélica González, quien señaló que "me he puesto en contacto con el juzgado y la persona que se identificó como la funcionaria que lleva el caso me dijo hay que esperar y que el fiscal lo quería ver", subrayando que "para ellos ha sido muy fácil declararlo muerto, pero a nosotros se nos está poniendo muy cuesta arriba demostrar que mi padre está vivo. No entendemos para qué quiere verlo, si hemos remitido a documentación. Es una situación ilógica".

Angélica González, abogada de formación, señala que no disponen en estos momentos de recursos económicos suficientes para costear el viaje, aunque lo peor "no es el dinero, que lo podríamos pedir", sino que "no hace falta ser abogado para saber que si pasamos por inmigración, al enseñar el pasaporte y ver que es de una persona (oficialmente) fallecida, no podríamos entrar al país".