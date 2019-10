El Consorcio del TMT pide licencia de construcción en Puntagorda

Es un trámite casi determinante

El Consorcio Internacional del Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés) ha solicitado al Ayuntamiento de Puntagorda la licencia para la construcción de esta megainfraestructura científica en la cima de su municipio, una petición que se produce ante las contundentes y prolongadas protestas que están impidiendo su ubicación en la montaña de Manua Kea, en Hawái, un espacio que los indígenas consideran y sienten como sagrada.

La solicitud de la licencia, que una vez se conceda y se retire conlleva un ingreso para las arcas locales cifrado en unos 50.000 euros, no significa que el TMT se vaya a construir con seguridad en La Palma, pero sí es un trámite que deja al descubierto que el interés por la Isla es real y, sobre todo, que puede ser decisivo en la resolución definitiva sobre la ubicación del telescopio.

A propósito, el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, manifestó ayer a este periódico que "sabemos que todavía hoy seguimos siendo la segunda opción", pero a la vez reconoció que "estamos de enhorabuena". Es consciente de que "que se haya solicitado la licencia es un paso fundamental, y significa que somos una alternativa cada vez más potente".

Al ser cuestionado por el tiempo estimado para analizar la petición de los responsables del TMT, el regidor municipal aclaró que "tenemos personal externo que colabora con la oficina técnica municipal en este proyecto", por lo que "en el menor tiempo posible se estudiará y se tomará una decisión sobre la concesión de la licencia, indispensable para poder ejecutar las obras".

Vicente Rodríguez ha hecho especial hincapié en que "hay países del Consorcio Internacional del TMT que han defendido que el telescopio vaya en Hawái por los propios intereses que puedan tener, en ningún caso por razones científicas, mientras que otros países no han ido en esa línea, y es muy importante que en las próximas reuniones que tienen previsto celebrar, tengan sobre la mesa la licencia para poder comenzar la obra en La Palma, un requisito que puede hacer cambiar opiniones sobre la ubicación de esta infraestructura".

El alcalde de Puntagorda resaltó lo que ahora resulta indiscutible para resumir cómo está la situación del TMT: "Los problemas en la opción primera (Hawái) siguen siendo los mismos, mientras que en la opción segunda (La Palma) todas las instituciones, desde el Gobierno de España hasta el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Ayuntamiento de Puntagorda, hemos ido de forma unida, a una, para cumplir todos los trámites burocráticos".

Terreno de 98.000 metros para el megatelescopio

La petición de licencia del Consorcio Intermacional del Telescopio de Treinta Metros (TMT) afecta a unos 98.000 metros cuadrado de terreno, situado en la 'frontera' entre los municipios de Puntagorda y Garafía. Es en la cima, desde donde prácticamente se mira al interior del Parque Nacional. Habrá una vía que, en caso de que se construya, conectará esta zona con el Roque de los Muchachos. El espejo primario será de 30 metros, compuesto por medio millar de segmentos (492) individuales que aperan como uno solo. La infraestructura estará alojada en un recinto de algo más de 56 metros. Tiene además una instalación auxiliar de una superficie aproximada de 2.300 metros cuadrados, a lo que se une un edificio para equipos que generan vibraciones y otro de calor, en solar de unos 900 metros. Se incluye un depósito de aguas residuales y otro de doble contención de aguas residuales químicas y un tanque de agua doméstica. Existirá un túnel subterráneo que conectará el edificio de utilizades y el auxiliar al pilar del telescopio. El TMT dispondría de oficinas en Santa Cruz de La Palma.

La Reserva de la Biosfera apoya al megatelescopio

El Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de La Palma ha avalado la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma. En su informe, recoge que este proyecto "no resulta incoherente con el concepto de Reserva de la Biosfera y el Programa Personas y Biosfera (MaB) de la UNESCO que sustenta a esta figura de protección internacional, no resulta incompatible con la zonificación de la Reserva Mundial aprobada por la UNESCO, y no es incongruente con los instrumentos institucionales aplicables a la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma". El presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que "la Reserva de la Biosfera es un ente que tiene personalidad jurídica propia y defiende unos valores en los que prima, ante todo, el desarrollo sostenible de los territorios". Es por esta razón que "el informe aportado por su Consejo Científico que respalda la instalación del TMT en la Isla tiene un valor muy significativo y determinante, a la vez que refrenda lo que he tenido ocasión de expresar en varias ocasiones, es decir, que La Palma, Canarias y España son un clamor a favor de la instalación de este gigante de la ciencia aquí, en nuestra Isla".

La patronal turística cree que crearía empleos

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Tedote y la Asociación para el Desarrollo Turístico de La Palma (Asdetur), secundan y apoyan "de forma firme y decidida" la instalación del Telescopio de Treinta Metros en La Palma. Ambas organizaciones empresariales, con más de 220 empresas asociadas, consideran que el TMT es un proyecto de carácter excepcional, no solo por constituir una instalación de progreso científico que colocará a la Isla como referente mundial en investigación y tecnología, sino por la potente inversión económica, cifrada en unos 1.200 millones de euros, y su repercusión socioeconómica para La Palma. El presidente del CIT Tedote, Óscar León, destacó "la importancia que para La Palma y los palmeros y para la economía del conjunto de la Isla tendrá la instalación del TMT, además de los equipos, recursos humanos y tecnológicos que conlleva. Es una enorme satisfacción que se haya formalizado la cesión de los terrenos para esta instalación científica", a lo que se ha unido la petición de la licencia. León detalló que "desde la patronal turística queremos dejar constancia y ante las instituciones públicas y ante el consorcio internacional promotor, el apoyo a la instalación del Telescopio de Treinta Metros". Hizo especial hincapié en que posibilitaría "la creación empresas y de puestos de trabajo directos e indirectos".