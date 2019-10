La Palma pierde los dos vuelos a la semana que tiene con Barcelona

La Palma se quedará a partir del día 30 de octubre sin los dos vuelos semanales directos con Barcelona, una decisión que la aerolínea Vueling, que se encarga de cubrir la ruta, justifica en la baja ocupación.

Sendos vuelos se mantienen hasta final de este mes los miércoles y sábados, pero desaparecen con el comienzo oficial de la campaña de invierno. Tan solo se recuperarán de forma esporádica durante las fiestas navideñas, tal y como se refleja en la programación de la compañía propiedad de IAG.

Desde la patronal turística se subraya que "los vuelos con Barcelona presentan una baja ocupación debido a los horarios programados", que impiden a los turistas europeos beneficiarse de esta ruta para llegar a La Palma previa escala en el aeropuerto Josep Tarradellas, por lo que "están dedicados al mercado catalán, que es insuficiente para dos frecuencias semanales".

"Los vuelos de Iberia desde Madrid son rentables porque el 50% de los pasajeros son extranjeros, que aprovechan horarios perfectos para enlazar con la Isla, todo lo contrario que ocurre con Vueling", sentencian los representantes empresariales, que tienen claro que "al menos un vuelo a la semana desde Barcelona es muy necesario y rentable".

El área insular de Turismo ha mantenido encuentros con Vueling para alterar su decisión, ofreciendo incluso la posibilidad de costear una campaña de promoción para hacer más atractiva esta ruta, además de analizar una adaptación de los horarios, lo que al menos hasta ahora no ha tenido éxito. "La sensación es que la aerolínea tiene otros intereses que cubrir con este avión y ahora mismo La Palma no entra en sus prioridades", subrayan desde la patronal, que de todas formas aclaran que "todo puede cambiar dependiendo de los resultados que obtengan en otros mercados. La realidad es que no estamos en sus sistemas a partir del 30 de octubre".

Sobre el número de viajeros que se pierden con la eliminación de esta ruta, desde la patronal se informa de que "hablamos de entre 800 y 1.000 pasajeros al mes, una cifra que para un destino pequeño como el nuestro es muy importante". Pero es que además, "no es solo que se reduzca el número de turistas sino también que perjudica a los palmeros". A propósito, los empresarios recuerdan que La Palma "ha tenido vuelos directos con Madrid, Barcelona y Bilbao en una misma temporada. La línea con Bilbao ya no la tenemos, el 30 de octubre se 'caerá' Barcelona y solo nos quedaremos con Madrid".

Dos vuelos de Dinamarca

La Palma recibirá a partir de hoy viernes dos vuelos a la semana procedentes de Dinamarca, en concreto uno desde Copenhague y otro desde Billund, que se mantendrán en principio durante toda la temporada de invierno; es decir, hasta el próximo mes de abril.

Y uno desde Estocolmo

A los dos vuelos desde Dinamarca se unirá uno, a partir del día 24 de octubre, desde Estocolmo, la capital y ciudad más grande de Suecia. La Palma ha tenido problemas para mantener sus enlaces con Escandinavia como consecuencia de la quiebra de la aerolínea Primera Air.