El sector turístico 'reza' para que Alemania no deje caer a Condor

El debate en el Cabildo sobre el sector turístico de La Palma fue estéril. CC pidiendo soluciones que tampoco es capaz de poner sobre la mesa y el gobierno insular (PP-PSOE) exponiendo alternativas que en realidad no son exclusivas para la Isla. La única conclusión, en la que todos los políticos parecen coincidir, es que lo mejor será rezar para que Condor se mantenga y no se vea a la postre arrastrado por la quiebra de Thomas Cook. Lo contrario, una catástrofe.

La sesión plenaria se celebró a petición de los nacionalistas. Su portavoz, Nieves Lady Barrero, se agarró a lo que significaba Thomas Cook para Canarias. Y es que su quiebra conlleva "una bajada del 6,5% del PIB de la Comunidad Autónoma, que supone en torno a 3.000 millones de euros, y una pérdida de 15.000 puestos de trabajo". Eso, aunque no lo dijo, siempre que otras operadoras no sean capaces de llenar los huecos que deja, lo que, por otro lado, ya se está produciendo.

El consejero de Turismo, Raúl Camacho, aclaró que en la Isla la afección es menor. Un dato: desde La Palma no ha sido necesaria ninguna repatriación. Y es que el gran volumen de viajeros desde Alemania llegan con Condor, que tras un préstamo del Gobierno germano mantiene a la aerolínea operando. Eso sí, "no podemos confiarnos", admitió el responsable del área, mostrando sus temores reales a que pueda caerse. Sí habrá que cuantificar el efecto del cierre de puertas de Thomas Cook en el touroperador Neckerman, "que sí que opera directamente con la Isla Bonita", aclaró Camacho, aunque su impacto es menor por el reducido número de vuelos que opera.

Barreto dijo estar "decepcionada y preocupada" por lo que a su juicio son "faltas de medidas concretas" del gobierno insular "para paliar los efectos negativos que puede vivir La Palma a partir del año que viene". Eso sí, admitió que Condor salvará "la temporada de invierno". Mientras, Camacho defendió la necesidad de "realizar promociones en destino, redoblar esfuerzos en los distinto mercados con los que trabaja la Isla" y medidas que en general son para toda Canarias, como el estudiar el coste cero de las tasas aeroportuarias.

Tras las críticas y antes de que cada grupo remitiera comunicados alejados en algunos casos de lo que realmente se expuso en la sesión plenaria -"no pongan cosas en mi boca que yo no he dicho", llegó a pedir Camacho a CC-, tanto oposición como gobierno quedaron en trasladar el debate a una comisión, donde los enfrentamientos son menos intensos por la ausencia de medios de comunicación.