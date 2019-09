La rotación de un médico de familia en Breña Alta genera protestas entre los pacientes

Pacientes del Centro de Salud de Breña Alta han mostrado a esta redacción su malestar por "los continuos cambios" en la plaza del facultativo de Atención Primaria que tienen asignado, lo que "está afectando de forma grave a la atención que estamos recibiendo", denuncian.

Los afectados son conscientes de la importancia "de que el médico conozca el historial de su paciente", lo que entienden que se produce "no solo observando a través de un ordenador las enfermedades que ha tenido, sino con un contacto a lo largo de los años".

Esta situación "no se está produciendo" con este cupo de usuarios, ya que "nos cambian el médico cada cierto tiempo, nos modifican las pautas terapéuticas, los tratamientos que recibimos... el servicio lleva dos años en decadencia". Una de las pacientes se queja incluso "de no estar siendo atendida", al menos correctamente, de una neuropatía. "Lo que reclamamos es que nuestro médico no cambie cada dos o tres meses", apuntan.

A la queja por el cambio del médico se une también "la tardanza para obtener cita". Y es que "llamamos al 112 y no hay hora libre hasta dentro de diez días".

Mientras tanto, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se advierte de que "de los tres médicos de familia" que desarrollan su labor en el Centro de Salud de Breña Alta, "solo uno ha tenido un problema personal", al estar a la espera de la comisión de servicio en Andalucía, "lo que ha generado dificultades porque viene, trabaja 15 días y luego se va".

Desde la Consejería aseguran que hasta que este facultativo no sea asignado a su nuevo puesto en un centro sanitario andaluz, "o si decide quedarse en las islas o no", no se podrá proceder "a una sustitución". Sanidad reitera que "de un equipo de tres médicos de familia y un pediatra, solo hay problemas con este médico".