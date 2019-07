La patronal saca las uñas a favor de las galas de las reinas en la Bajada en Santa Cruz de La Palma

La Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma ha presentado, por registro de entrada, una carta dirigida al alcalde, Juanjo Cabrera, en la que solicita "la rectificación inmediata" del acuerdo del Consejo Rector de la Bajada sobre la eliminación de las galas de elección de las reinas infantil y adulta de las Fiestas Lustrales 2020.

Esta asociación, la más veterana y representativa de las dos que operan en la capital, se ha posicionado en contra incluso del voto emitido por su propio presidente, Nicolás Hernández, que en el órgano de decisión de los actos en honor a la Patrona estuvo de acuerdo con que se eliminaran ambos eventos por un supuesto carácter sexista.

En realidad, tan solo uno de los integrantes del Consejo Rector, el concejal de Ciudadanos, Juan Arturo San Gil, empresario y expresidente de la patronal, expresó su contrariedad con la decisión mayoritaria.

Los socios de esta organización hacen hincapié en que la decisión es un error", teniendo en cuenta "la experiencia que supone para las niñas y chicas que libremente deciden participar" en las galas, eventos que consideran "como parte de la cultura popular, escaparate de diseñadores, fotógrafos y profesionales del sector empresarial". También subrayan el carácter "incentivador de la economía de nuestra ciudad" que tienen estos actos, que ya hace cinco años estuvieron a punto de eliminarse como respuesta a la protesta expresada por diferentes colectivos.

La asociación del Casco Histórico admite "nuestra sorpresa absoluta con una postura no madura ni debatida en profundidad", que además "no se recogía en la convocatoria del Consejo Rector", lo que, sin embargo, no es óbice para que se incluya en la sesión, se debata, se vote y, como ocurrió en este caso, se aprueba.

Los autores de la misiva al regidor municipal van incluso más allá y exponen al regidor municipal que "es oportuno posicionarse solidariamente con el sector empresarial que intervine en estos eventos, al margen de la controversia social que finaliza con la libre elección de las participantes". Aprovechan para recordar a Juan José Cabrera las iniciativas y actividades que están organizando los empresarios para "incentivar y reformar el tejido comercial de la capital, duramente castigada por las obras acometidas durante meses".

Por último, este grupo de comerciantes se compromete "una vez más" a velar por mantener "todas aquellas actividades que reviertan riqueza y oportunidad a nuestros socios".

Una gala financiada y organizada por los empresarios

La decisión del Consejo Rector de la Bajada sobre las elecciones de reinas es firme y todo sugiere que se mantendrá a pesar de las reacciones en contra, una situación de la que son conscientes algunos empresarios, que ya están sopesando organizar el evento de manera privada, que no contaría con financiación de las arcas municipales./ EL DÍA