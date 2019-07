Malestar en La Palma por una 'representación' de los Enanos en Icod de los Vinos

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, se ha puesto en contacto con su homólogo en Icod de los Vinos, Francis González, para mostrar su contrariedad con una representación de la tradicional Danza de los Enanos, acto central de la Bajada de la Virgen, durante la celebración de las Fiestas de Buen Paso.

El regidor capitalino trasladó al alcalde norteño que se trata de un acto "muy sensible" que se debe tratar "con todo el cariño", por lo que su puesta en escena fuera de La Palma, sin además seguir unos parámetros "de calidad" que el número exige, causa "un malestar entre la población" que entiende que "se debería de evitar por el bien de todos".

Cabrera agradeció que Francis González "entendiera desde el principio lo que representan los Enanos para los palmeros". A propósito, el alcalde de Icod de los Vinos "me aclaró que no se trataba ni mucho menos de un acto organizado por el Ayuntamiento, estando además convencido de que se trataba de una representación que en ningún caso se ha hecho con mala fe, ni mucho menos, y que ha sido un tema puntual que no está previsto que se repita".

El alcalde de Santa Cruz de La Palma es consciente de que "la tradicional Danza de los Enanos tiene una repercusión que va mucho más allá de nuestras fronteras", por lo que "es hasta cierto punto normal que puntualmente pasen cosas como estas, en las que sobre todo hay que valorar la intención de sus organizadores para que no se convierta tampoco en un acto que se repita cada año". Cree que "hay que estar atentos para siempre trasladar el sentimiento de este acto".

Juanjo Cabrera apuntó que "aún siendo con la mejor intención del mundo, como estamos convencidos de que ha sido este caso, preferimos que no se haga fuera de La Palma. No ha habido mala fe, pero pedimos que no vuelva a ocurrir". Aprovechó para recordar que en 2020 "se podrá disfrutar en la capital de la danza, con motivo de las Fiestas Lustrales". Negó además que la figura y la danza estén desprotegidas. Al contrario, "el Enano está ahora más protegido que nunca", sentenció.