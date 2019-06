La Palma, con pozos sobrexplotados y sin agua de lluvia para el verano

Los agricultores, en alerta

Los pozos no han parado de elevar agua durante el invierno y el riesgo de sobreexplotación en algunos de ellos es una realidad desalentadora. Las lluvias han sido escasas, nulas durante algunos meses, y el sector agrícola se enfrenta al verano en una situación límite, "donde habrá que hacer importantes esfuerzos" para garantizar el riego, reconoció a esta redacción José Luis Perestelo, ya ex consejero insular de Aguas y perfecto conocedor de la situación hídrica en la que se encuentra La Palma.

La Isla inició el verano con 2.220.336 metros cúbicos de agua almacenada en sus once embalses de gestión pública. Es un 64% de su capacidad global. Sin embargo, no se trata de agua de reserva ni acumulada por la lluvia. La mayoría es de los pozos, lista para el riego. Perestelo admite que menos La Laguna de Barlovento, el resto "son embalses de regulación de riego. Ese dato del 64% depende del momento en el que se haya medido". No es lo mismo que la 'fotografía' se tome antes o después de la dula. "No, no es agua de lluvia que esté en reserva para las peores épocas del verano".

Las sobreexplotación de los pozos acaba provocando, en algunos casos, una pérdida de la calidad. Pero no han tenido prácticamente tiempo para reponerse. Han estado todo el año levantando agua, incluso en los meses de verano.

El veterano político, que se retira de la primera línea después de décadas de actividad, hace especial hincapié en que las obras realizadas por el Consejo Insular de Aguas, en colaboración con el Ayuntamiento, en la red de abastecimiento de agua de Los Llanos de Aridane, con un ahorro considerable al evitar las averías y, por ende, las fugas, está resultando ahora determinante para poder abastecer a las explotaciones agrícolas. "Gracias a las obras realizadas, se puede poner agua del túnel de trasvase para el riego. Si esos trabajos no se llegan a llevar a cabo, la situación ahora sería muy delicada", sentencia. La duda es si es posible aguantar el verano en esta situación: "Las temperaturas están siendo muy elevadas y todos vamos a necesitar que llueva antes de agosto".

De todas formas, José Luis Perestelo apeló a la "responsabilidad y a la inmensa solidaridad que siempre ha existido en el sector primario en la Isla, entre agricultores, comunidades de regantes y el resto de agentes públicos y privados implicados", a la hora de afrontar una época estival "que no será nada sencilla". Y es que "prácticamente no ha llovido nada".