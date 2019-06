Zapata apunta a la Presidencia en un pacto PP-PSC aún sin autorizar

Mariano Hernández Zapata (PP) apunta a la Presidencia. El propio Anselmo Pestana (PSOE) rompió ayer su silencio, no había dado declaraciones desde las elecciones del 26 de mayo, para advertir de que "todo es posible" en referencia a una moción de censura contra Nieves Lady Barreto (CC), que ganó los comicios y que, por ende, el lunes, día 24 de junio, asumirá el bastón de mando.

Entre pasillos, los propios consejeros nacionalistas daban ayer por seguro la censura contra su líder, que accederá a la Presidencia sin haber logrado el apoyo de ninguno de los otros dos partidos con representación insular. Están convencidos de que el pacto entre populares y socialistas está cerrado, aunque en realidad, y esa es seguramente la clave de todo el embrollo, lo que puede pensar CC y tengan acordados los protagonistas dependa exclusivamente de que desde Madrid se autorice. Y en Génova todo es posible.

Sin embargo, ni PP ni PSOE se atreven a anunciar el pacto, que ciertamente se vio fortalecido tras los acontecimientos políticos a nivel regional. Zapata prefiere ahora no hacer valoraciones, al entender que "bastante se ha dicho ya durante las últimas semanas", y defiende que lo que necesita La Palma es un acuerdo "estable, con capacidad para dar un empuje a la Isla y que se traslade a la opinión pública cuando sea una realidad". Evita seguir embarrando.

Pestana, por su parte, afirma que "vamos a ver qué pasa en los próximos días. Está claro que la institución necesita un acuerdo de estabilidad y a eso nosotros estamos dispuestos". Fue incluso más allá y subrayó que "algunos no han querido sentarse con nosotros, que es el caso de Coalición Canaria. Eso es responsabilidad de cada uno".

Lo curioso es que Nieves Lady Barreto afirmó estos días que había sido el PSOE el que desde la primera reunión había dejado claro sus preferencias por el PP. A propósito, el todavía presidente de la institución insular apuntó que "en la campaña dije que la política necesita gente que diga la verdad. Yo me senté con Nieves Lady cuando me había dado casi plantón un día, en una reunión previa. Quedamos para un jueves. Ese jueves estuve en el Cabildo hasta altas horas de la tarde, después de diferentes reuniones. No hubo ningún contacto. Ella ha preferido intentar cerrar con el Partido Popular y es la responsable de haber cerrado la posibilidad de un acuerdo con el PSOE. Si cierra un acuerdo con el Partido Popular será totalmente legítimo, pero que no achaque a los demás lo que son responsabilidades propias".

La pregunta entonces era si un pacto CC-PSOE en realidad hubiera sido posible. El líder socialista admite que "había obviamente dificultades de estos años en los que desde la ejecutiva de Coalición Canaria no ha habido lealtad con el pacto que teníamos en La Palma, con nuestros grupos municipales y en el Cabildo, y eso era un handicap. Pero en política estamos también para resolver las cosas. Es una elección de quién tiene esa capacidad. No se ha querido, y ya está. Ella es presidenta electa, el próximo lunes tomará posesión y me parecía a mí que la iniciativa la tenía que tomar Coalición Canaria".

Sobre una moción de censura, el presidente en funciones defendió que "todo está abierto. Que yo sepa, ahora mismo, no hay nada cerrado".

Anselmo Pestana dejó claro además que un acuerdo pasa también por lo que ocurra en la capital: "Nosotros queremos retomar el tema de Santa Cruz de La Palma porque es muy importante para y veremos lo que pasa en las próximas horas o en los próximos días".

Y es que en la capital fue el Partido Socialista el que ganó las elecciones, con seis concejales, y su aspiración legítima es que Elías Castro acceda a la Alcaldía. Para lograrlo, el popular Juanjo Cabrera, que asumió el bastón de mando después de contar con el apoyo de los ediles de Coalición Canaria, deberá presentar su dimisión para de forma inmediata incorporarse al grupo de gobierno en calidad de primer teniente de alcalde. Concejales del PP han mostrado abiertamente su desacuerdo a la hora de apoyar al candidato del PSOE, entendiendo que la preferencia es un acuerdo con el grupo que encabeza Toni Acosta (CC). El actual alcalde es disciplinado con su formación política.