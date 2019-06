Nieves Lady Barreto afirma que la negociación con el PP "está hecha"

El documento que marca las pautas para un gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular en el Cabildo de La Palma, está elaborado desde hace más de una semana y su efectividad depende exclusivamente de que el grupo que encabeza Mariano Hernández decida poner fecha y hora para su firma.

La presidenta electa, la nacionalista Nieves Lady Barreto, aseguró ayer que "al día siguiente de las elecciones, mantuvimos contactos con las otras dos fuerzas políticas con representación en el Cabildo, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista". En el caso del PP, "hemos avanzado en un documento que está prácticamente finalizado, con un reparto de áreas, planteado desde el equilibrio y teniendo en cuenta que teníamos la Presidencia".

Eso ocurrió, tal y como adelantó esta redacción y ahora corrobora la candidata nacionalista, "hace algo más de una semana. Luego surgió la propuesta del Partido Socialista al Partido Popular de apoyarlo para la Presidencia", como informó EL DÍA. En ese momento, las negociaciones entre el PP y CC se paralizaron y el acuerdo no se llegó a rubricar, en una situación motivada además por las negociaciones que se estaban produciendo a nivel regional. "Eso no significa que no se retome", apuntó Barreto.

La líder nacionalista hizo hincapié en que "la relación con el Partido Popular ha sido absolutamente cordial". También lo fue "con el Partido Socialista", formación con la que "tampoco hemos tenido ningún problema", aunque es cierto que el PSOE "de entrada nos planteó que su preferencia era llegar a un acuerdo con el Partido Popular".

Llegados a este punto, Barreto apunta que "vamos a intentar cerrar un acuerdo para el día 24 de junio tomar posesión (de la Presidencia) con un socio que nos permita dar estabilidad a la institución durante los próximos cuatro años".

A propósito, reiteró que el documento de negociación con el grupo que encabeza Mariano Hernández "está muy avanzado, tiene el visto bueno del Partido Popular y ahora hay que esperar estos días para ver si logramos tener un documento firmado antes del 24", que es la fecha prevista para la constitución de la institución insular. En cualquier caso, "tomaremos posesión y continuaremos intentando avanzar en esa firma porque la negociación ya está hecha", sentenció.

La clave para que el acuerdo no esté cerrado sigue siendo la Presidencia de la institución insular, un cargo político difícil de rechazar. Mariano Hernández tiene la oportunidad de asumir el bastón de mando, tras el ofrecimiento de los socialistas, una opción que los populares palmeros no han terminado de rechazar, a pesar de las indicaciones claras desde la dirección nacional que 'empujan' a un acuerdo con los nacionalistas. Eso sí, el PP reconoce abiertamente la buena sintonía con CC.

Juanjo Cabrera: "Quiero cerrar ya el gobierno"

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, el popular Juanjo Cabrera, aseguró ayer esta redacción que "a día de hoy no hemos cerrado un acuerdo con ningún partido". Apuntó que "es conocido que nos hemos reunido tanto con el Partido Socialista como con Coalición Canaria, pero sin que exista un documento firmado". Afirmó que ni tan siquiera había un pacto con los nacionalistas para facilitar su acceso a la Alcaldía: "Fue una sorpresa. Existía esa posibilidad, pero siendo sincero, esperaba que cada grupo apoyara a su candidato", lo que hubiera significado que Elías Castro, del Partido Socialista se hubiera convertido en el nuevo regidor municipal. De todas formas, agradece "el apoyo recibido por CC porque nos posiciona en una situación de ventaja". Juanjo Cabrera sí admite que "me gustaría tener un gobierno lo antes posible. Mejor hoy que mañana", aunque "las negociaciones están abiertas y el panorama puede cambiar en cualquier sentido". Sí tiene un mensaje contundente: "Hay que afrontar retos claves para el futuro de Santa Cruz de La Palma, nuestra ciudad necesita un empuje en estos cuatro años, para lo que considero fundamental disponer de un gobierno estable, con empuje, con capacidad de gestión y que se ponga ya a trabajar. No me gustaría que se perdiera más tiempo. El ciudadano quiere que los políticos nos pongamos de acuerdos y que la situación que hemos vivido durante las últimas semanas no se prolongue durante más tiempo". Al ser cuestionado por la influencia de lo que ocurra en el Cabildo o por las indicaciones que lleguen desde la dirección nacional del Partido Popular, el alcalde apuntó que "somos disciplinados, pertenecemos a un partido y respetaremos las decisiones, pero sin olvidar nunca que estamos aquí para pensar en lo mejor para nuestra ciudad y, por ende, para nuestros ciudadanos. Nos debemos primero a los vecinos, tanto a los que nos han votado como a los que no".