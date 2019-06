Un joven de Los Llanos, alcalde de un pueblo de la Sierra de Madrid

Un joven de Los Llanos de Aridane, Fran Díaz Rodríguez, del Partido Popular, es el nuevo alcalde de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, en la Sierra Norte de Madrid, después de que fuera capaz de ganar aunque sin mayoría absoluta las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

Díaz fue presidente de Nuevas Generaciones en La Palma durante dos años y pese a su juventud, ahora tiene apenas 33 años, tuvo una participación activa en el comité local de Los Llanos de Aridane, hasta el punto de que perteneció al equipo de Noelia García previo a las elecciones de 2007. Hace unos once años decidió irse a Madrid para estudiar, aunque sin olvidar su ideología ni su interés por la vida política.

"Llevo cinco años en la Sierra, pero mantengo una buena relación con compañeros del Partido Popular en La Palma, como Asier, Noelia o Mariano. Sigo lo que pasa en la política en mi isla, por supuesto", afirma el alcalde de este pueblo con tres localidades diferentes, que alcanza los 52 kilómetros cuadrados y que está situado a 1.028 metros de altura sobre el nivel del mar. Cuenta en total con unos 1.300 habitantes. Los datos no pueden llevar a engaño: cuenta con desarrollo industrial (polígono El Tomillar) y se propone ser la referencia en la Sierra Norte madrileña.

Al ser cuestionado por las razones que le llevaron a irse a Madrid, Fran Díaz manifiesta que "vine para hacer Magisterio. Siempre he sido aficionado del Real Madrid y le decía a mis padres que quería estar aquí para poder ir a los partidos, que al final es lo menos que he hecho". Es maestro en la especialidad musical y en la actualidad es director de la Escuela Coral Alegría y Escuela de Música San Pedro Apóstol de Barajas. Un virtuoso del arte de las musas, que no pocos palmeros parecen llevar en el ADN.

El pasado 26 de mayo, este joven aridanense logró 4 concejales, los mismos que alcanzó el Partido Socialista, pero ganó las elecciones con 263 votos, 17 más que sus principales oponentes. Una formación local, denominada 3 en Círculo y con un edil, decidía en el Pleno la Alcaldía y optó por apoyar la candidatura del palmero, aunque sin entrar en el gobierno.

Fran Díaz resume la curiosa situación política que se vive en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y que deja al descubierto que en todas las casas cuecen habas: "3 en Círculo es un partido de izquierdas, que el año pasado gobernaron durante dos años y medio con el Partido Socialista, hasta que el pacto se rompió, gobernando el PSOE en minoría el resto del mandato. Ahora, propusieron apoyar dos años al Partido Socialista y otros dos al Partido Popular, pero el PSOE no aceptó y nosotros tampoco. A nosotros en dos años no nos daría tiempo de desarrollar nuestro proyecto político. Al final, hemos aceptado algunas de las propuestas que 3 en Círculo llevaba en el programa electoral, aunque con algunos matices. Nosotros cumplimos lo que prometemos, aunque soy consciente de que no es descartable que en cualquier momento se pueda producir una moción de censura".

En realidad, sabe que su situación es curiosamente "muy parecida a la que vivió la compañera Noelia García durante la pasada legislatura en Los Llanos de Aridane". El Partido Popular ganó en 2015 las elecciones y gobernó en minoría, "aunque pendiente de la decisión de Izquierda Unida, cuya ideología es bastante similar a 3 en Círculo, que permitió gobernar al PP pero sin entrar en el gobierno". "Los vecinos han sabido reconocer el trabajo de Noelia", reflexiona.

El político de Los Llanos de Aridane tiene un proyecto principal para el nuevo mandato y que pasa por la construcción "del Hospital de Sierra Norte, con cien camas, una necesidad que esperamos cubrir porque es necesario para todos los vecinos. Hay más proyectos, pero es nuestro gran objetivo", tal y como se encargó de transmitir a los vecinos a lo largo de la campaña. En ese empeño cuenta con el apoyo de Isabel Díaz Ayuso.