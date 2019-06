Calle a mujeres sin estado civil

Fue durante la posguerra. La falta de oportunidades, la miseria tangible, obligó a centenares de hombres a buscar un futuro mejor en otras tierras. Latinoamérica fue casi siempre la elegida. La idea originaria, primitiva, quizás fue crear otro entorno al que llevar a sus familias o, tal vez, volver en un futuro cercano a sus hogares con la riqueza almacenada. No siempre fue así. Hubo idas sin vueltas o regresos demasiado tardíos.

Aquí se quedaron las mujeres. Las que un día recibieron el apodo, la denominación, de Viudas Blancas. No es fácil contarlo, pero muchas de ellas en realidad fueron abandonadas a su suerte por sus maridos, que en países lejanos armaron una nueva vida, en una especie de carpetazo a todo lo que había pasado antes. Ellas, las que aquí tuvieron que apechugar con todo casi siempre en soledad, no estaban viudas, tampoco solteras, era incluso complejo hablar de casadas. No eran reconocidas civilmente, con una pérdida evidente de derechos y de autoestima en una sociedad con predominio machista.

El enorme trabajo realizado por tres jóvenes sociólogos, Ana Pérez, Dailo Barco y Estrella Monterrey, es tal vez, seguro, un documental de referencia sobre las vivencias contadas en primera persona por aquellas mujeres olvidadas con el paso del tiempo, heroínas por obligación sin ningún tipo de reconocimiento.

Ahora tienen su calle. Han pasado años, pero al menos poseen una. Se asegura que es la primera en honor de estas mujeres que existe en Canarias. Tampoco se conoce otra en toda España. Los Llanos de Aridane ya la tiene. Con la obligación de cambiar los nombres del callejero que tuvieran algún tipo de relación con el franquismo, en cumplimiento de la conocida popularmente como la Ley de la Memoria Histórica, el Ayuntamiento aridanense hizo una consulta entre la población local sobre nuevas denominaciones que poner a vías en sustitución de los designados en otros tiempos y amparados por otros pensamientos. Y apareció ese: Vidas Blancas. La idea era buena. Original. Y, lo más importante, justa. Se aceptó.

Aquellas mujeres luchadoras. (eso, por encima de cualquier otra consideración fueron luchadoras), tienen desde hace apenas una semana su calle. Se encuentra entre las vías Carlos Francisco Lorenzo Navarro y la Adolfo Suárez (antigua General Yagüe). Viudas Blancas sustituye en el nombre a Blas Pérez González, quien ocupó el Ministerio de la Gobernación durante el Franquismo entre 1942 y 1957.

El cambio de nombre, mire por donde se mire, es notable.