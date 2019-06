El PP se reúne con CC tras recibir ayer largas del PSC sobre el Cabildo palmero

El Partido Popular se reunirá hoy con Coalición Canaria para analizar las posibilidades de pacto que existen entre ambas formaciones políticas tanto en la capital como sobre todo en el Cabildo de La Palma, después de no obtener respuesta del Partido Socialista sobre la Presidencia de la institución insular.

El PP ha dejado claro al PSOE que para llegar a un acuerdo, la Presidencia debe estar en manos de su candidato, Mariano Hernández. La petición o mejor exigencia no tiene posibilidad de negociación. Ni vuelta atrás. Los populares se mantienen firmes en que no hay cómo justificar ante la ciudadanía un cambio político en La Palma si al frente del Cabildo se mantiene Anselmo Pestana. Y están dispuestos a llegar hasta el final. ¿Dónde está el final?: "Hemos estado estos cuatro años en la oposición y tenemos claro que no queremos gobernar por gobernar", responden desde el Partido Popular.

Después de una llamada al inicio de semana del PSOE al PP con un "ya les llamaremos", todo hacía indicar que ayer miércoles habría respuesta definitiva en cualquiera de los dos sentidos, tras la reunión el lunes de la cúpula socialista. No fue así. Y, con ello, el acuerdo no se cerró. El siguiente paso de la comisión negociadora de los populares ha sido confirmar un encuentro para esta tarde con Coalición Canaria, donde estará sobre la mesa tanto el pacto en el Cabildo como, en menor medida, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

El acuerdo entre PP y CC en sendas administraciones tiene un inconveniente a nivel municipal. El candidato de los populares en la capital, Juanjo Cabrera, ha expresado públicamente, al menos eso es lo que se desprende de sus manifestaciones, que su preferencia clara es un pacto con el Partido Socialista.

La decisión de Juanjo Cabrera no es sencilla de entender desde el punto de vista político, lo que hace pensar que es reconducible, sobre todo teniendo en cuenta que en un supuesto pacto con los nacionalistas, ocuparía la Alcaldía durante los próximos cuatro años. Por el contrario, un acuerdo PSOE-PP daría el bastón de mando al socialista Elías Castro. "A todos los candidatos les gustaría ser alcalde, por eso se presentaron a las elecciones, pero Cabrera está convencido de que un pacto con el PSOE sería más beneficioso para el futuro de la capital", apuntan fuentes vinculadas a los conservadores, que recuerdan que en la legislatura 2011-2015 aceptó dar la Alcaldía a Sergio Matos, que fue el tercero más votado, durante dos años y medio.

La reunión de esta tarde entre PP y CC no es definitiva, pero el avance puede ser significativo. Los populares respetarán que la Presidencia del Cabildo sea para Nieves Lady Barreto, en una situación muy diferente a la que vive Anselmo Pestana, pero a cambio pedirán aquellas consejerías que entiendan más interesantes de gestionar (Infraestructuras, la primera). No parece, en principio, que existan grandes dificultades para que haya un acuerdo, salvo un movimiento que es previsible de los socialistas.

De todas formas, en la junta insular del PP celebrada en la tarde-noche del pasado martes, la consigna del líder regional, Asier Antona, a sus compañeros en el Cabildo y Santa Cruz de La Palma fue de "mantener la tranquilidad" a la hora de "firmar acuerdos".