La cría de aves condiciona la obra del primer 'camping' de caravanas

Las obras de construcción y la futura operatividad del primer camping de caravanas que se construirá en la Isla, en una superficie anexa al Parque Recreativo de la Laguna de Barlovento, estarán condicionadas por las características de protección de los 7.645 metros cuadrados que ocupa.

El informe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma confirma que la actuación prevista no afectará a ningún valor natural del espacio, entendiendo que la actividad "es compatible" con los fines de conservación de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Monteverde de Gallegos-Francesos y la Zona de Especial Proyección para las Aves (ZEPA) cumbre y acantilados del norte de la Isla, aunque establece una serie de condicionantes de obligado cumplimiento en favor de la flora y la fauna.

Los técnicos advierten de que el camping de caravanas deberá tener "especial cuidado" con la avifauna, "respetándose la época de cría", tomando como referencia "los meses de febrero a junio". La idea no es que este nuevo recurso no se pueda utilizar durante los cinco meses, pero sí que se extremen aspectos como los ruidos o la iluminación, evitando las actividades festivas durante ese período. Además, "se pondrá especial cuidado" durante las obras de construcción "con la emisión de ruidos innecesarios que puedan perturbar la particular armonía del espacio natural".

Los condicionantes ambientales incluyen la necesidad de contar "con un técnico especialista en la materia que supervise la zona antes de comenzar las obras para evitar posibles afecciones a especies protegidas". Además, se evitará "la proliferación de animales asilvestrados que puedan afectar a la fauna del lugar".

El camping de caravanas tiene un coste cercano a los tres millones de euros. Dispondrá de 25 parcelas, cada una de ellas con una superficie media de 84 metros cuadrados, rodeadas perimetralmente, a excepción del frente, por setos de vegetación y árboles de sombra, con tres edificios anexos para un bar-restaurante, un edificio de servicios y la casa del guarda, que en conjunto suman unos 1.000 metros cuadrados de construcción.

Se estima un consumo total de agua de 33.250 litros al día, necesarios para resolver las necesidades de las caravanas, así como los consumos de 60 usuarios de media en el total de las instalaciones. El edificio de servicios higiénico-sanitarios dispondrá, además de lo básico (inodoros, duchas, lavabos y vestuarios), de bañera de hidromasaje y ducha de chorros, una terma y dos duchas de contraste.