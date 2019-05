La Junta Electoral impide al alcalde presentarse a los comicios del 26M

La Junta Electoral de Los Llanos de Aridane ha acordado por unanimidad dejar sin efecto la candidatura del alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (Unión Bagañeta), a las elecciones del próximo día 26 de mayo, después de haber sido condenado en sentencia no firme a siete años de inhabilitación de cargo público por un delito de prevaricación en el denominado caso Los Tarajales, en el que el resto de acusados fueron absueltos.

El acuerdo se fundamenta en una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril, que establece, tal y como ha informado este periódico, que una persona inhabilitada aunque su condena no sea firme no puede presentarse a las elecciones. El mismo criterio se utilizó recientemente con el político majorero Domingo González Arroyo, que no podrá presentarse como candidato al Parlamento de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura.

La Junta Electoral de Los Llanos de Aridane analizó la situación de Ángel Pablo Rodríguez tras una consulta registrada por el coordinador insular de IUC, Felipe Ramos, que era conocedor de la situación jurídica del regidor bagañete. A propósito, en el acuerdo se señala que "debemos partir de la literalidad del precepto que establece como causa principal de inegibilidad la condena por delito contra la administración pública, sin distinguir o cargo o empleo público concreto sobre el que pueda recaer la pena de inhabilitación especial".

También se hace especial hincapié en que "el debito de prevaricación administrativa por su naturaleza y gravedad afecta al ejercicio de los cargos electos hasta el punto que el legislador no ha hecho necesario la firmeza de la sentencia de condena para que se produzca la consecuencia de su ineligibilidad".

En el acuerdo se explica que la baja de Ángel Pablo Rodríguez "se entenderá cubierta por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes". El número 2 de UB es David Ruiz Álvarez, que si no renuncia se presenta como el nuevo candidato a la Alcaldía. De todas formas, no se trata de un acuerdo firme; es decir, el alcalde podrá interponer recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos días de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La Junta Electoral de Los Llanos de Aridane traslada el acuerdo tanto a Unión Bagañeta, una agrupación de electores integrada en Coalición Canaria aunque con estatutos diferentes y, sobre todo, un funcionamiento y toma de decisiones autónomo, así como al Ayuntamiento de Tazacorte para que cuando esta resolución sea firme, elimine de las papeletas el nombre de Ángel Pablo Rodríguez.