Piden a la Junta Electoral que aclare si el alcalde es elegible el 26 de mayo

Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma ha presentado ante la Junta Electoral de Zona de Los Llanos de Aridane un escrito en el que solicita que se informe si el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (UB), se puede presentar a las elecciones de mayo después de haber sido condenado en sentencia no firme a siete años de inhabilitación por el denominado caso Los Tarajales.

IUC es consciente de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que una persona inhabilitada aunque su condena no sea firme no puede presentarse a las elecciones, siempre teniendo en cuenta las singularidades de cada caso.

En el escrito, esta formación política recuerda a la Junta Electoral que en la candidatura de la Agrupación de Electores Unión Bagañeta (UB) figura como número uno Ángel Pablo Rodríguez, "condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor penalmente responsable de un delito de prevaricación", por lo que pide "que se aclare si esta condena supone su inelegibilidad" como alcalde.

Mientras tanto, el Partido Socialista, que lidera la oposición, espera acontecimientos. Su candidata y ex alcaldesa, Carmen Acosta, manifestó ayer a esta redacción que "habrá que esperar para conocer el pronunciamiento de la Junta Electoral, aunque no es una cuestión que nos preocupe. Tenemos el mejor proyecto para Tazacorte, de regeneración política".

Carmen Acosta afirma que "respetamos, como no podía ser de otra manera, las decisiones judiciales. Lo único que deseamos es que el pueblo de Tazacorte no tenga que seguir pagando por todas estas cuestiones", teniendo claro además que "estas noticias no son buenas para el municipio que queremos. Necesitamos borrar de una vez por todas este estigma, cerrar este capítulo para ganar confianza y que nuestro pueblo pueda avanzar. Necesitamos un gobierno libre de sospechas".