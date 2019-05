El PP afirma que la guardería, lista desde 2016, "no abrirá hasta 2020"

El portavoz y candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, avisa a los vecinos de la capital de que la escuela infantil municipal "no estará en funcionamiento hasta 2020", rechazando "las promesas incumplidas" del Grupo de Gobierno (PSOE-CC) sobre plazos para la inauguración de este servicio.

Cabrera defiende que "no se puede seguir engañando a las familias con hijos e hijas menores anunciando la pronta apertura de la guardería", ya que "es rotundamente falso". Este inmueble está finalizado "desde hace más de tres años" y la "manifiesta pasividad y falta de gestión" del gobierno municipal "ha impedido no solo abrirla en un tiempo prudencial, sino además, lo que nos resulta aún más grave, avanzar en aquellos trámites administrativos que son indispensables para disponer de este servicio".

El candidato a la Alcaldía advierte de que "sabemos que en lo que resta de legislatura no se hará nada en favor de la guardería", ya que "quienes nos gobiernan han demostrado que no tienen capacidad para hacerlo". Luego, "en mayo llegarán las elecciones y la nueva corporación no se constituirá hasta junio". Así, no será hasta julio "cuando se proceda a la elaboración de la ordenanza del precio público por la prestación del servicio y al reglamento de uso", además de redactar "los pliegos para la licitación de la guardería, convocar el concurso y proceder a la adjudicación, sin tener en cuenta las posibles reclamaciones o impugnaciones que se puedan presentar" por parte de las empresas licitadoras.