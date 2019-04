La costa más soleada de La Palma, sin un hotel en 30 años

Es la costa más luminosa de La Palma, la que puede presumir de disfrutar de más horas de sol al año, pero paradójicamente su desarrollo turístico ha sido prácticamente nulo durante las últimas tres décadas. El Valle de Aridane sigue viviendo de espaldas al mar a la hora de aprovechar sus potencialidades para generar economía y, por ende, crear empleo estable vinculado al visitante.

En los últimos 30 años no se ha construido ningún hotel en la costa oeste. En realidad, el último complejo en levantarse fue la Hacienda de Abajo, instalación 'alejada' del mar y vinculada a un tipo de turismo muy diferente al de sol y playa. Un hotel emblemático, genuino, con encanto, pero distanciado del ambiente familiar. Un dato: no está permitido el hospedaje de menores.

El concejal de Urbanismo de Los Llanos de Aridane, Manuel Perera, afirma que "resulta complicado de entender que a lo largo de tres décadas no se haya construido ningún hotel en el litoral de La Palma con mejores condiciones para hacerlo", pero a su juicio, en una valoración "más personal que política", no se ha apostado "por el desarrollo turístico. Planteas un hotel y ya te viene gente a decir que si lo que quieres es el desarrollo del sur de Tenerife, cuando no tiene nada que ver".

A ello se une "el peso que ha tenido y tiene el sector platanero", con plantaciones que se extienden por la costa. "Hay gente que teme que diversificar la economía pueda al final poner en riesgo las subvenciones plataneras", sentencia.

El Remo, Charco Verde, La Bombilla, Puerto de Naos, Las Hoyas, el Puerto de Tazacorte... El último y único complejo de playa en el Valle de Aridane es el Hotel Sol, que recientemente ha sido restaurado. Los Cancajos, al otro lado de la Isla, que no cuenta ni de lejos con las mismas horas de sol, tiene más hoteles que todo el litoral de la comarca Oeste.

El polémico empresario vasco César Gil, inmerso en una larga batalla con el grupo de gobierno de Tazacorte tras el fallido intento por desarrollar la zona del Puerto, cree que al menos en el municipio bagañete, "un sitio singular", el principal problema es "la manipulación que desde 2001, con el PGO que se estaba elaborando, hubo por determinados políticos inconscientes y por pseudoempresarios locales. Quisimos hacer un hotel con 250 habitaciones e hicieron todo por impedirlo. Ahora lo que tienen son suelos litigiosos".

El responsable insular de Planificación, Gonzalo Pascual, se muestra, al menos quiere mostrarse, más cauto en sus valoraciones: "Uno de los grandes problemas en La Palma es la compra de suelo. Aquí un espacio para desarrollar una inversión turística potente tiene decenas de propietarios, cada uno con sus propios intereses, lo que dificulta la operación, mientras que en otras islas las parcelas tienen apenas uno o dos dueños en la mayoría de ocasiones". Lo ha vivido en 'carne propia' con la adquisición del suelo para el balneario de la Fuente Santa.

Han habido inversiones pactadas incluso entre administraciones locales con el promotor que nunca se desarrollaron. La entidad mercantil Hoyas Resort SA llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Tazacorte para hacer realidad un hotel de 4 estrellas con 900 plazas alojativas asociado a un centro de buceo. El compromiso se llegó a firmar, pero el hotel nunca (al menos por ahora) se hizo.

Manuel Perera cree que "esa falta de apuesta por el turismo" no solo se refleja en los hoteles. Un ejemplo es que "ahora se abre un centro para la Cueva de las Palomas" para aprovechar las potencialidades del tubo volcánico, "lo que en Lanzarote se lleva haciendo desde hace 50 años". El edil de Urbanismo no olvida que "muchos turistas conocen Lanzarote como la isla de los volcanes, cuando La Palma no solo tiene muchos más volcanes sino más recientes". Lo mismo ocurre "con el Roque. Hablamos mucho de la importancia del Astrofísico y de los telescopios y luego te tienes que llevar un termo si quieres tomarte un café porque arriba no encuentras ningún tipo de servicio".

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha dado un paso al frente para intentar dar un vuelco a la situación, con la aprobación del Instrumento de Planificación Singular Turística de Puerto de Naos. La ordenación abarca alrededor de 280.000 metros cuadrados, donde podrán construirse unas 2.500 camas. Hay promotores que llevan décadas esperando para desarrollar sus proyectos hoteleros. Algunos incluso ya han optado por otras costas de Canarias donde invertir.

Gonzalo Pascual advierte de que "ahora tenemos las herramientas urbanísticas que garantizan seguridad jurídica a los promotores", y está plenamente convencido de que en un período "corto de tiempo" se pondrán ver "actuaciones potentes" que ahora están en proyecto. Un empresario como César Gil tiene otra visión diferente y cree que "en La Palma a veces se tira el dinero, como ha ocurrido con el puerto de Tazacorte, olvidando que la obra pública y la obra privada deben verse mutuamente arropadas".