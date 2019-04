El Cabildo de La Palma se atasca este año con un presupuesto aún sin aprobar

El Cabildo de La Palma entrará en el mes de mayo sin presentar el borrador ni mucho menos aprobar el presupuesto de 2019, un documento económico fundamental para el funcionamiento de la institución insular y que no estará en vigor a lo largo de esta legislatura.

Desde la oposición se ha criticado abiertamente las dificultades que está teniendo el Grupo de Gobierno (PSOE-CC) para elaborar las cuentas, de las que antes de final de año había un borrador sobre la mesa que parecía definitivo, pero que sin embargo se ha ido alterando con el transcurrir de los meses. En concreto, la previsión en diciembre de 2018 era disponer para 2019 de unos 133 millones de euros, la mayor cantidad de la historia en la institución insular.

El principal handicap de no contar con el presupuesto aprobado es que el Cabildo no puede afrontar ningún tipo de inversión, para lo que necesita disponer de sus cuentas propias, con el capítulo VI aprobado. Sí se puede prorrogar otras partidas que estaban contempladas en el presupuesto de 2018, pero no aquellas que estén previstas crear o incrementar en 2019.

El Cabildo tenía como norma general aprobar sus presupuestos de cada ejercicio en diciembre del año anterior o, al menos, en los dos primeros meses de la anualidad en curso, un objetivo que ya en 2018 no pudo cumplir tras llevarse a pleno el día 4 de abril, lo que tuvo su reflejo en el dinero, millones de euros, que al cierre del ejercicio estaba sin invertir.

Ahora, la situación es más compleja: la institución insular todavía no ha terminado de ajustar las cuentas, lo que ha estado provocado fundamentalmente por los compromisos económicos de Presidencia. Una vez disponga del documento, debe presentarlo a la oposición con el tiempo suficiente para analizarlo y presentar enmiendas, además de aprobar y someterlo durante un mes a información pública, trámite indispensable para que pueda entrar en vigor.